Обвиняемый во взятках саратовский министр транспорта ушел в отставку

Лидия Мартынова

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отправил в отставку министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Зайцева, которого ранее отстранили от должности по обвинению в получении взяток при фиктивном трудоустройстве супруги, и назначил новым главой минтранса Алексея Петаева, сообщила пресс-служба главы региона.

По данным прокуратуры области, с 2011 года по июнь 2020 года супруга Зайцева фиктивно числилась инженером-лаборантом в дорожно-строительной организации и за эти 9 лет получила в виде зарплаты более 3 миллионов рублей, которые "предназначались министру за общее покровительство учредителям и руководителям дорожной организации". СК обвинил Зайцева в получении взятки в особо крупном размере. Суд 22 сентября отстранил его от должности на время следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.