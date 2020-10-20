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Охотиться с чужим ружьём могут разрешить лицам с 16 лет и иностранцам

Охотиться с чужим ружьём могут разрешить лицам с 16 лет и иностранцам

Предлагается установить законодательно порядок передачи охотничьего оружия в пользование для целей охоты. Соответствующий законопроект, внесённый сенаторами и депутатами, планируется рассмотреть на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 20 октября.

Для граждан РФ, имеющих разрешение на хранение оружия либо лицензию на приобретение оружия,  предлагается предоставить право носить и использовать зарегистрированное государственными органами охотничье оружие, переданное этим лицам для охоты. Физические лица, которые не имеют оружие в собственности и не планируют его приобретать, смогут получать новый вид разрешительного документа — разрешение на ношение и использование оружия. Как отмечают авторы документа, это позволит людям, которые хотят поохотиться, но не имеют в собственности оружия, охотиться с переданным им для этого временно оружием.

Разрешение будет выдаваться в том же порядке, как предоставляется лицензия на приобретение оружия, после прохождения гражданином необходимого обучения, а также после проверки отсутствия медицинских противопоказаний и других проверочных мероприятий. Согласно законопроекту, разрешается передавать охотничье оружие для охоты также гражданам с 16 до 18 лет. Они должны будут получить разрешение на ношение и использование оружия и охотничий билет. Для охоты им будет передаваться только охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие при лично представленном согласии законного представителя этого подростка.

В действующем законодательстве уже предусмотрено право граждан, достигших 16 лет, приобретать охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, но только в случае, если законодательным органом региональной власти по месту проживания гражданина дано соответствующее разрешение.

Для иностранных граждан срок действия разрешения на ношение и использование оружия предлагается ограничить 60 днями, если меньший срок не установлен договором об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства, заключенным иностранным гражданином с организацией ведущей охотничье хозяйство.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

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По материалам: pnp.ru

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