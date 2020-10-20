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Около 230 школьников из 43 регионов страны примут участие в программе «Большие вызовы» в центре «Сириус» в Сочи

Около 230 школьников из 43 регионов страны примут участие в программе «Большие вызовы» в центре «Сириус» в Сочи

Около 230 школьников из 43 регионов страны примут участие в научно-технологической проектной программе «Большие вызовы» в Сочи, которая стартовала в образовательном центре «Сириус», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

«Научно-технологическая проектная программа «Большие вызовы» стартовала в этом году 19 октября. Всего в программе примут участие около 230 школьников из 43 регионов», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что школьники будут работать над проектами по 12 направлениям, каждое из которых состоит из четырех-семи проектов.

Программа стартовала с направления «Нанотехнологии», в которой участвуют 20 школьников из десяти регионов. По этому направлению школьники будут разрабатывать сенсорные оптические системы для экспресс-анализа продуктов питания, которые помогут быстро выявлять, есть ли в составе пищи токсичные вещества, в том числе антибиотики. Также планируется получить эффективный катализатор для ликвидации загрязнений природы при техногенных катастрофах, создать тонкую и гибкую электронику на основе кремния для нового формата солнечных панелей и разработать новые краски для светящихся меток, которые используют, например, для защиты ценных бумаг, документов и денег от подделок. Кроме того, они будут разрабатывать отечественный аналог зарубежных материалов, сделав более эффективные и долговечные составы.

«Работа разделена на две части: сначала школьники проходят дистанционный курс, который длится от одной недели до трех месяцев в зависимости от направления. Затем участники приезжают в центр, где вместе с экспертами работают в лабораториях над научно-технологическими проектами. В «Сириусе» со школьниками работают руководители проектов, а лекции и мастер-классы проводят ведущие педагоги и специалисты», – уточнили в пресс-службе.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в «Сириус» приезжают до 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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