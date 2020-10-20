Оппозиция Меркурия и Урана 20 октября 2020 года: что нужно сделать Знакам Зодиака

Вадим Карасев

20 октября Уран и Меркурий вступают в противостояние. Это будет благоприятный аспект, который поможет многим из нас сделать свою жизнь лучше. Астрологи рассказали о том, что нужно для этого предпринять Знакам Зодиака.

Энергетика Меркурия и Урана отлично сочетается. Эти две планеты очень далеки, но превосходно дополняют друг друга. Это значит, что этот день можно назвать благоприятным.

Овен

Овнам необходимо изменить отношение ко всему происходящему, пересмотрев некоторые жизненные принципы. Меркурий и Уран объединят свои усилия для того, чтобы помочь людям этого Знака выбрать правильный путь, ведущий к достижению самых амбициозных целей.

Телец

20 октября Тельцам следует заняться своим внешним видом. Можно обновить гардероб, сделать новую прическу, сменить стиль. Это очень хорошо отразится на обаянии и привлекательности, поможет в любви.

Близнецы

Меркурий и Уран помогут Близнецам в смене работы, адаптации к новым условиям. 20 октября стоит посвятить поиску новых источников дохода. Если Близнецов всё устраивает на текущем месте работы, можно и даже нужно заняться получением новых знаний.

Рак

Ракам астрологи настоятельно советуют 20 октября заняться поисками второй половинки. В этот день можно назначать свидания, знакомиться, оформлять страницу на сайтах знакомств. Всем, кто уже в отношениях, желательно отдать все свободное время любимому человеку.

Лев

Львам нужно поменять в своей жизни то, что приносит разочарования и негатив. Уран поможет сменить обстановку, а Меркурий подскажет, как именно осуществить перемены и заставить себя побороться за счастье.

Дева

Девам сегодня Меркурий и Уран помогут найти наикратчайший путь к воплощению мечты. Нужно больше общаться с людьми и очень внимательно относиться к тому, что они говорят. В водовороте событий будет происходить много интересного.

Весы

Весам нужно быть более искренними с окружающими людьми, а самое главное с самими собой. Меркурий любит честность, поэтому в противостоянии с Ураном он поможет трансформировать эту честность и открытость в удачу и успех.

Скорпион

Скорпионам нужно сфокусироваться на любовной сфере. Одиноким представителям Знака стоит проверять совместимость перед началом отношений. Всем, кто в отношениях или даже в браке, понадобится толика терпения. Нужно принимать близкого человека таким, какой он есть.

Стрелец

Стрельцам сегодня нужно больше уверенности, больше амбиций. Это очень благоприятный день, в который попросту нельзя сидеть без дела. Лень и апатия могут принести много проблем и неурядиц, так что нужно заставлять себя идти вперед.

Козерог

Представителям данного Знака астрологи рекомендуют в день противостояния Меркурия и Урана с головой окунуться в рабочие и домашние дела. Утро и середина дня прекрасно подойдут для бизнеса, а вот вечером лучше навести порядок дома.

Водолей

Меркурий и Уран наделят Водолеев мощнейшей интуицией. Это значит, что Водолеям нужно будет доверять внутреннему голосу, особенно в непростых жизненных ситуациях. Также астрологи советуют держать все свои планы на день в секрете.

Рыбы

Рыбам лучше разработать запасной план, потому что Меркурий и Уран в противостоянии способствуют срыву важных дел. С другой стороны, эти две планеты в таком аспекте провоцируют рост творческого потенциала.