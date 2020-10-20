Оснащавшим трубоукладчик «Северного потока — 2» фирмам приказали убираться

Влада Некрасова

Госдепартамент США объявил о том, что с 20 октября вводит санкции против компаний, которые занимаются дооснащением и модернизацией судов, которые участвуют в «Северном потоке — 2». Вашингтон дал им 30 дней, чтобы свернуть работы и покинуть проект. О введении санкций власти США приняли решение после того, как основные работы по подготовке трубоукладчика «Академик Черский» к достройке балтийского газопровода завершены.

«Госдепартамент США намерен полностью использовать свои санкционные полномочия по Закону о защите энергетической безопасности Европы (PEESA)», — говорится в сообщении Госдепартамента Соединенных Штатов. Там указали на то, что под санкциями к судам, участвующим в трубоукладке «Северного потока — 2» при глубине более 100 футов, понимаются теперь и ограничения к компаниям или лицам, которые финансируют или предоставляют услуги или материалы для дооснащения, модернизации этих судов и установки оборудования.

В Госдепартаменте уточнили, что санкции не распространяются на работы, связанные с обеспечением безопасности и жизнедеятельности экипажей судов, и мерами, которые предотвращают нанесение вреда окружающей среде или другого серьезного урона.

Американские власти предупредили, что подпадающие под санкции компании должны с 20 октября начинать сворачивать свою деятельность и прекратить ее в течение 30 дней.

Такой ход администрации Дональда Трампа стал достаточно неожиданным и вызывает вопросы. С одной стороны, в канун президентских выборов Белый дом пошел на опережение Конгресса, где рассматривается несколько проектов по расширению санкций, в том числе к компаниям, оказывающим услуги по дооснащению и модернизации трубоукладчика. Их планируют принять в оборонном бюджете США в ноябре—декабре. С другой, основные работы на борту «Академика Черского», если не все, уже завершены и судно проходит сейчас испытания в Балтийском море у Куршской косы. И встает вопрос судьбы уже находящихся в Конгрессе законопроектов, один из которых таит в себе большую опасность для проекта, чем запрет на модернизацию. Он предусматривает и санкции к компаниям, которые оказывают услуги по испытаниям, сертификации газопровода, и портам, принимающим суда проекта.

Напомним, что в конце декабря прошлого года в США приняли оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции к судовладельцам, которые предоставляют суда для строительства «Северного потока — 2». В результате проект покинули суда швейцарской Allseas и укладка газопровода остановилась. В ответ «Газпром» начал собирать флот российских судов, которые смогут достроить 160 километров «Северного потока — 2» в датских и немецких водах. В начале мая из Находки в немецкий порт Мукран пришел трубоукладчик «Академик Черский», который до конца сентября проходил модернизацию и дооснащение на базе проекта в Германии.