PEGAS Touristik полетит на Занзибар еще из двух городов России

Лидия Мартынова

Объемы авиаперевозки на танзанийский остров Занзибар из регионов продолжает расти. Вслед за ANEX Tour увеличение географии городов вылета анонсировал PEGAS Touristik. К вылетам из Москвы с ноября добавится еще два города. Турагенты не сомневаются в успехе заявленной программы.

ЧАРТЕРОВ НА ЗАНЗИБАР ИЗ РЕГИОНОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Туроператор PEGAS Touristik принял решение расширить географию городов вылета на танзанийский остров Занзибар. Об этом 19 октября «Вестнику АТОР» сообщили в компании. Количество городов вылета с ноября будет увеличено до трех – к Москве добавятся Санкт-Петербург и Казань.

Из Санкт-Петербурга полетная программа PEGAS Touristik на лайнерах авиакомпании Pegas Fly (767/300) стартует 10 ноября с частотой раз в 11 дней.

Первый рейс Pegas Fly (767/300) из Казани в аэропорт города Стоун-Таун на Занзибаре вылетит 13 ноября. Частота – раз в 11 дней.

СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ НА ЗАНЗИБАР ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И КАЗАНИ

В компании рассказали, что туры уже просчитаны и доступны для бронирования. За 11-дневный тур на Занзибар с вылетом из Санкт-Петербурга в середине декабря туроператор просит от 1700 долларов на двоих. Питание – завтраки, размещение в отеле категории 3*.

11-дневный тур на Занзибар с вылетом из Казани в ноябре можно купить за 1730 долларов на двоих. Питание – завтраки, размещение в отеле 3*.

МЕСТА НА ПЕРВОМ ЧАРТЕРЕ PEGAS TOURISTIK ИЗ МОСКВЫ НА ЗАНЗИБАР РАСКУПЛЕНЫ

В PEGAS Touristik рассчитывают на хороший спрос. В компании рассказали, что бронирование туров с вылетом из Москвы идут хорошо. Из столицы чартеры на Занзибар полетят с 25 октября, запланировано 6-7 рейсов в месяц. Туры рассчитаны на 6,11,16,21,26 ночей.

«Загрузка отличная. Первый борт 25 октября уже закрылся неделю назад. На второй рейс 30 октября пока есть места, но очень мало. На 4 ноября и далее есть еще места», – рассказали в PEGAS Touristik.

ЧАРТЕРЫ НА ЗАНЗИБАР ИЗ МОСКВЫ ЗАПЛАНИРОВАНЫ У ЧЕТЫРЕХ ТУРОПЕРАТОРОВ, ИЗ РЕГИОНОВ – У ТРЕХ

Напомним, на сегодняшний день чартеры из Москвы на Занзибар заявлены у четырех игроков – PEGAS Touristik, ANEX Tour, «Интурист» и Coral Travel. Из регионов туристов будут возить PEGAS Touristik и ANEX Tour.

У ANEX Tour региональная предусматривает вылеты из 5 регионов – это Казань, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара и Новосибирск. Грузить борта AZUR air туроператор будет совместно с компанией «Интурист».

UTAIR АНОНСИРОВАЛА РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ НА ЗАНЗИБАР ИЗ МОСКВЫ С 27 НОЯБРЯ

Турагенты, оценивая увеличение географии вылетов, считают, что проблем с загрузкой чартерных бортов быть не должно как из регионов, так и из Москвы – даже с учетом того, что о выходе на направление вчера объявила авиакомпания Utair. В своем официальном пресс-релизе перевозчик сообщил, что планирует летать на Занзибар из Москвы один раз в 10 дней с 27 ноября.

Также до Занзибара можно долететь стыковочными рейсами зарубежных перевозчиков. Например, Turkish Airlines через Стамбул.

ЭКСПЕРТЫ НЕ ОЖИДАЮТ ДЕФИЦИТА ОТЕЛЬНОЙ БАЗЫ НА ЗАНЗИБАРЕ

Турагенты отмечают, что Занзибар на сегодняшний день – де-факто единственное доступное по цене экзотическое пляжное направление, и спрос будет высоким. Мальдивы из-за ограниченности перевозки очень дороги. Куба, безусловно, тоже будет востребована, однако о массовости не может пока идти речи, поскольку разрешенный объем перевозки – 2 рейса – слишком мал.

Многие турагенты выражают обеспокоенность тем, что отельная база острова не справится с потоком туристов.

Однако, как недавно напоминала Анна Ткаченко, руководитель направления Танзания в ANEX Tour, сейчас на острове нет самой массовой группы – итальянских туристов.

Именно потому для россиян сейчас доступны даже те отели курортов острова, в которых обычно было сложно забронировать места. Отельная база Занзибара справится с потоком, уверены эксперты крупных туроператоров.