Планируется, что русский язык и математика останутся обязательными в ЕГЭ-2021 – Музаев

Алексей Вольцев

Планируется, что русский язык и математика останутся обязательными в Едином государственном экзамене в 2021 году, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

«Мы ничего не меняли в нормативных документах, в порядке проведения экзаменов. Тот шаг, который были вынуждены сделать этим летом, был продиктован объективной реальностью, мы на этот шаг вместе с Минпросвещения пошли, нам это одобрило высшее руководство страны, и родительское сообщество встретило это позитивно», – сказал Анзор Музаев.

Он отметил, что в настоящее время рано загадывать, нужно ли будет воспользоваться в этом году таким подходом, поскольку сейчас начало учебного года.

«Система управления показала, что, если будет необходимость такая, будет такая же ситуация, как в прошлом году, потоки учащихся нужно будет уменьшать, сокращать. Опыт показал, что мы достаточно гибкие в этом направлении и можем принять это решение достаточно быстро. Пока мы рассматриваем вариант, что русский язык и математика остаются для получения аттестатов», – уточнил Анзор Музаев.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.