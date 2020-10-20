По второму кругу? Индийцев предупредили об опасности повторного COVID

Алексей Вольцев

Индийский совет медицинских исследований, являющийся высшим органом исследований в области здравоохранения в стране, заявил об опасности повторного заражения коронавирусом, сообщило РИА Новости.

В этой связи власти призвали к осторожности и указали, что любая халатность со стороны граждан может привести к возникновению повторного заболевания.

"Повторные случаи заражения COVID-19 в Индии в настоящее время расследуются, и мы собираем данные об этом. Согласно имеющейся у нас информации, после заражения COVID-19 антитела остаются в организме в течение 3-5 месяцев. Если человек снова заразится через 90 дней, это называется повторным заражением", – уточнил генеральный директор Совета Балрам Бхаргава.

США по заболеваемости коронавирусом. За все время пандемии в республике выявили почти 7,6 миллиона случаев заражения новым типом инфекции.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российская вакцина "Спутник V" выручит Индию в борьбе с пандемией.