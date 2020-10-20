Почему не с Европой? США и Румыния недовольны энергополитикой Молдавии

Алексей Вольцев

Роль газопровода "Яссы-Кишинев" для энергетической безопасности Молдавии обсудили в Вашингтоне госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, сообщает EADaily со ссылкой на пресс-службу МИД Румынии.

Глава румынского МИД отметил, что власти его страны намерены при помощи США в ближайшее время начать разработку черноморского шельфа, чтобы Румыния, Молдавия и другие страны региона "были более независимыми в энергетике".

Трансграничный газопровод "Яссы-Кишинев" был сдан в эксплуатацию 7 августа. Основная его задача – присоединить молдавскую газотранспортную систему к румынской, а следовательно, и общеевропейской. Молдавию устраивает этот проект на случай, если Украина примет решение прекратить транзит российского "голубого топлива" через свою территорию. Но пока труба остается пустой – покупать европейский газ сегодня Молдавии невыгодно, о чем неоднократно высказывалось руководство республики.

Газпрома" для Молдавии опустится до 100 долларов, включая все расходы.

В Румынии, в свою очередь, признают, что ценовую политику без промышленной добычи газа на черноморском шельфе они в текущей ситуации проигрывают российскому холдингу, констатирует портал.

Ранее радио Sputnik сообщало о рекордных поставках газа из России в Китай.