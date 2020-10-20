Польша заплатит американским компаниям за строительство АЭС $ 18 млрд

Лидия Мартынова

США и Польша заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве по развитию польской программы ядерной энергетики. Источники Reuters говорят, что Варшава заплатит американским компаниям $ 18 млрд за услуги по строительству и ядерные технологии.

В Минэнерго США заявили, что в течение полутора лет Вашингтон и Варшава отработают конструкцию осуществления польской программы развития ядерной энергетики и потенциальные варианты финансирования. Это станет основой для долгосрочного привлечения США и принятия польским правительством окончательного инвестиционного решения по строительству АЭС в стране, говорится в заявлении ведомства.

Свою подпись под соглашением уже поставил министр энергетики США Дэн Бруйетт. Теперь документы отправят в Польшу, где их подпишет уполномоченный польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

Первые реакторы планируется запустить к 2033 году по программе стоимостью $ 40 млрд, сказал анонимный высокопоставленный чиновник в Минэнерго США агентству Reuters. Он добавил, что Польша купит у американских компаний услуг и технологий не меньше, чем на $ 18 млрд. Чиновник также рассказал, что в первом этапе соглашения, инжиниринговом исследовании строительства АЭС, примет участие компания Westinghouse, которая сейчас принадлежит Brookfield Asset Management BAMa.TO, Bechtel and Southern Co SO.N и американскому правительству.

Еще в июне о ядерном сотрудничестве договорились Дональд Трамп и Анджей Дуда. Польский президент тогда заявил, что США станут партнером по строительству АЭС и стоимость соглашения оценивается примерно в $ 30 млрд. Уполномоченный польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский рассказал о том, что американцы не только дадут в долг, но и будут участвовать в капитале. «Они заработают от эксплуатации электростанции», — сказал Петр Наимский. Анджей Дуда говорил, что американская компания уже выбрана, но Наимский не стал уточнять кто, Westinghouse или GE Hitachi. Представитель правительства сообщил, что с польской стороны участником будет специализированная компания-инвестор, которая принадлежит государству.

Напомним, что на прошлой неделе Министр энергетики США Дэн Бруйетт и глава Минэкономики Румынии Вирджил Попеску утвердили проект межправительственного соглашения о расширении и усовершенствовании программы по развитию ядерной энергетики в Румынии. Речь идет об использовании технологий США для строительства двух и модернизации еще одного реактора АЭС «Чернавода». Американский посол в Румынии Адриан Цукерман заявлял, что США профинансируют проект стоимостью $ 8 млрд.

Директор автономной некоммерческой организации для поддержки развития атомной науки, техники и образования «АтомИнфо-Центр» Александр Уваров говорил ИА Newstes , что проекты в Польше и Румынии — явная попытка США начать экспансию на мировом рынке ядерной энергетики. В этих странах США могут отработать организационные механизмы по строительству АЭС (кредиты ли, BOO ли, субподряды ли, продажа технологии ли и т. д.).

«То есть, в какой-то степени Польша и Румыния выступят для американских атомщиков полигоном, на котором они будут восстанавливать утраченные навыки по реализации крупных проектов за рубежом», — резюмировал Александр Уваров.

Весной Минэнерго США представило «Стратегию рабочей группы по ядерному топливу», которая предусматривает меры по возвращению Соединенным Штатам лидерства на мировом рынке атомной энергетики. «Упадок американской промышленной базы в сфере ядерной энергетики за последние несколько десятилетий поставил под угрозу национальные интересы и национальную безопасность страны», — заявил тогда глава энергетического ведомства Дэн Бруйетт.

В документе указывается, что США уступили конкурентные позиции госкомпаниям России и Китая. Поэтому американское правительство собирается покончить с зависимостью страны от обогащения урана за пределами США и выйти на рынки, где сейчас доминируют китайские и российские госкомпании.