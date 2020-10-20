Посольство России прокомментировало обвинение шестерых россиян в США

Алексей Вольцев

Посольство России в Вашингтоне отвергает обвинения США в адрес российских граждан в хакерской и "дестабилизирующей" деятельности по всему миру, заявил РИА Новости представитель посольства.

Ранее американский минюст и ФБР выдвинули обвинения против шести россиян, которых Вашингтон подозревает в хакерстве, а также в сотрудничестве с Главным управлением Генштаба ВС России.





"Совершенно очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание "охоты на ведьм" и шпиономании. Все это уже несколько лет является отличительной особенностью политической жизни Вашингтона. Власти США последовательно разрушают некогда прагматичные российско-американские отношения и искусственно навязывают своему населению токсичное восприятие России и всего, что с ней связано", — сказал представитель посольства России.

Собеседник агентсвта подчеркнул, что у России нет и не было намерений заниматься "дестабилизирующими операциями" по всему миру.

"Это не отвечает нашей внешней политике, национальным интересам, а также нашему пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела", — добавил он.