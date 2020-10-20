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ПСБ поможет Архангельской области реализовать значимые инвестпроекты

ПСБ поможет Архангельской области реализовать значимые инвестпроекты
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба банка.

Стороны договорились совместно реализовывать знаковые инвестиционные программы в рамках национальных проектов, оказывать поддержку системообразующим предприятиям, а также субъектам малого и среднего предпринимательства.

Кроме этого, взаимодействие направлено на организацию эффективного сотрудничества по предоставлению гражданам, имеющим право на получение социальных выплат, льготного ипотечного кредитования, а также повышение доступности программ ипотечного кредитования ПСБ для населения области в целом.


Арктике новых предприятий и высокооплачиваемых рабочих мест. ПСБ планирует принять участие в отборе банков для реализации субсидируемой государством программы льготного кредитования резидентов Арктики. Тем самым мы планируем внести свой вклад в развитие необходимой здесь инфраструктуры. Также нам интересны проекты с участием морских торговых и речных портов, компаний по транспортировке грузов", — отметил Фрадков, слова которого приводит пресс-служба.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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