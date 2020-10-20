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Росавиация выдала Royal Flight допуски на чартеры на Кубу

Росавиация выдала Royal Flight допуски на чартеры на Кубу

Авиакомпания Royal Flight получила допуски на чартерные рейсы на Кубу. Туроператор Coral Travel анонсировали полетную программу из Москвы на Кайо-Коко и в Санта-Клару. Это уже третий игрок на рынке, который заявил Кубу как чартерное направление в зимнем сезоне. 

На сайте Росавиации опубликован очередной приказ о выдаче допусков на международные регулярные и чартерные рейсы.

При этом в ведомстве подчеркнули, что «решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации № 1297-П от 19.10.2020. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов».

Из чартерных направлений межведомственной комиссией рассматривалась только Куба. Согласно опубликованному Росавиацией документу, допуски на рейсы в эту страну выданы авиакомпании Royal Flight.

Перевозчик сможет выполнять чартерные рейсы из Москвы в аэропорт Кайо-Коко (2 раза в неделю), аэропорт Санта-Клара (2 раза в неделю), аэропорт Кайо-Ларго (2 раза в неделю). Разрешения по всем направлениям выданы на даты с 25 октября 2020 г. по 27 марта 2021 г.

В компании Coral Travel «Вестнику АТОР» сообщили, что рейсы на Кубу будут выполняться с начала ноября. В рамках полетной программы по маршруту Шереметьево – Кайо-Коко – Шереметьево рейсы будут выполнять по вторникам и пятницам с 3 ноября 2020 г. по 11 мая 2021 г. Программа предполагает 10-дневные туры.

В Санта-Клару (также из московского Шереметьево) будут выполняться рейсы с 6 ноября 2020 г. по 14 мая 2021 г. по пятницам и вторникам. 

Рейсы на Кубу будет выполнять Royal Flight на лайнерах Boeing 777/300 (14 кресел в бизнес-классе и 478 в эконом-классе).

Напомним, что ранее полетную программу на Кубу также анонсировал ANEX Tour (чартерные рейсы на бортах стратегического партнера – авиакомпании AZUR air).

У авиакомпании Nordwind(основной заказчик – туроператор PEGAS Touristik) есть разрешение на регулярные рейсы в Кайо-Коко и Санта-Клару. Как сообщили «Вестнику АТОР» в компании, эти рейсы согласованы и кубинской стороной.

Росавиация пока не делала заявлений относительно выдачи разрешений на полетные программ на Кубу. Рейсы по другим недавно разрешенным направлениям будет выполнять «Аэрофлот».

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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