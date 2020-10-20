Росавиация выдала Royal Flight допуски на чартеры на Кубу
Авиакомпания Royal Flight получила допуски на чартерные рейсы на Кубу. Туроператор Coral Travel анонсировали полетную программу из Москвы на Кайо-Коко и в Санта-Клару. Это уже третий игрок на рынке, который заявил Кубу как чартерное направление в зимнем сезоне.
На сайте Росавиации опубликован очередной приказ о выдаче допусков на международные регулярные и чартерные рейсы.
При этом в ведомстве подчеркнули, что «решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации № 1297-П от 19.10.2020. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов».
Из чартерных направлений межведомственной комиссией рассматривалась только Куба. Согласно опубликованному Росавиацией документу, допуски на рейсы в эту страну выданы авиакомпании Royal Flight.
Перевозчик сможет выполнять чартерные рейсы из Москвы в аэропорт Кайо-Коко (2 раза в неделю), аэропорт Санта-Клара (2 раза в неделю), аэропорт Кайо-Ларго (2 раза в неделю). Разрешения по всем направлениям выданы на даты с 25 октября 2020 г. по 27 марта 2021 г.
В компании Coral Travel «Вестнику АТОР» сообщили, что рейсы на Кубу будут выполняться с начала ноября. В рамках полетной программы по маршруту Шереметьево – Кайо-Коко – Шереметьево рейсы будут выполнять по вторникам и пятницам с 3 ноября 2020 г. по 11 мая 2021 г. Программа предполагает 10-дневные туры.
В Санта-Клару (также из московского Шереметьево) будут выполняться рейсы с 6 ноября 2020 г. по 14 мая 2021 г. по пятницам и вторникам.
Рейсы на Кубу будет выполнять Royal Flight на лайнерах Boeing 777/300 (14 кресел в бизнес-классе и 478 в эконом-классе).
Напомним, что ранее полетную программу на Кубу также анонсировал ANEX Tour (чартерные рейсы на бортах стратегического партнера – авиакомпании AZUR air).
У авиакомпании Nordwind(основной заказчик – туроператор PEGAS Touristik) есть разрешение на регулярные рейсы в Кайо-Коко и Санта-Клару. Как сообщили «Вестнику АТОР» в компании, эти рейсы согласованы и кубинской стороной.
Росавиация пока не делала заявлений относительно выдачи разрешений на полетные программ на Кубу. Рейсы по другим недавно разрешенным направлениям будет выполнять «Аэрофлот».