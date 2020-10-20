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Роспотребнадзор закрыл МГТУ имени Баумана из-за нарушений мер профилактики и роста случаев COVID-19

Роспотребнадзор закрыл МГТУ имени Баумана из-за нарушений мер профилактики и роста случаев COVID-19

Роспотребнадзор принял решение о приостановке работы Московского государственного технического университета имени Николая Баумана. Руководство вуза не обеспечило необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает агентство "Москва", ссылаясь на собственный источник, в ведомство поступил сигнал о росте числа заболеваемости среди учащихся. Второй причиной этого решения там назвали несоблюдение вузом санитарно-эпидемиологического режима.

"На месте сотрудники констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть вуз", – сказал собеседник издания.

Ruposters писал, что "Башне Федерации" грозит штраф за несдачу информации об "удаленщиках". Также за аналогичное нарушение власти Москвы планируют оштрафовать компанию Nestle.

19 октября Сергей Собянин заявил, что Москве удалось найти оптимальный путь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В столице также открылись два резервных госпиталя для больных COVID-19.

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По материалам: uposters.ru

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