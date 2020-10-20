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Россия занимает 105-е место по летальности от коронавируса

Россия занимает 105-е место по летальности от коронавируса
Фото: https://www.gazeta.ru/

Россия занимает 43 место в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на 100 тысяч населения и 105 место по уровню летальности. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.

"Что касается ситуации по новой коронавирусной инфекции ... ситуация развивается и будет развиваться, это очевидно ... Несмотря на рост ежедневного числа регистрируемых случаев, на сегодня Россия занимает 43 место по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения и 105 место по уровню летальности", - рассказала Ежлова в ходе конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы".

В ходе выступления замруководителя Роспотребнадзора также сообщила, что тестирование на COVID-19 проводят 858 лабораторий. По ее словам, уровень тестирования в России по сравнению с другими странами довольно высок - 327,9 тысячи на 1 млн населения.

Ранее замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Наталья Пшеничная сообщила, что в случае одновременного заражения гриппом и коронавирусной инфекцией COVID-19 течение болезни будет тяжелым, а риск смерти – высоким.

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По материалам: uposters.ru

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