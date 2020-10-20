Российские горнолыжные курорты этой зимой ждет ажиотажный спрос

Анастасия Иванова

Туроператоры отмечают рост бронирований на горнолыжные курорты России. Каковы продажи на новогодний период, сколько стоят новогодние туры, и смогут ли региональные курорты составить конкуренцию Красной Поляне, рассказали эксперты туристического рынка.

ПРОДАЖИ ТУРОВ НА КРАСНУЮ ПОЛЯНУ УЖЕ ВЫРОСЛИ В ДВА РАЗА

По мнению участников рынка, российские курорты в зимнем сезоне 2020-2021 заметно прибавят в спросе. Как минимум, он увеличится в два раза.

Основной фактор роста – закрытые границы Евросоюза, из-за которых россиянам будут недоступны склоны Франции, Австрии, Италии, Швейцарии, Андорры, Болгарии и Северной Европы.

Как полагает генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, в этом случае публика, которая привыкла к европейским стандартам катания, устремится на Красную Поляну.

«Многие туристы уже предчувствуют дефицит мест и бронируют туры по этому направлению заблаговременно. По состоянию на середину октября мы фиксируем двукратный рост бронирований на курорты Красной Поляны», – рассказал он.

По мнению участников рынка, российские курорты в зимнем сезоне 2020-2021 заметно прибавят в спросе. Как минимум, он увеличится в два раза.

О схожем тренде сообщают и представители туроператора «Интурист». Они характеризуют спрос на главный горнолыжный курорт России как «очень высокий». Продажи туров в сентябре на Красную Поляну превзошли объемы сентября 2019 года на 173%, а в октябре опережают показатели октября-2019 на 73%. По оценке экспертов «Интуриста», росту продаж поможет и акция с возвратом туристического кешбэка за туры по России.

В топе спроса клиентов туроператора ANEX Tour такие отели курорта Красная Поляна, как «Марриот» 5*, «Долина 960» и «Горки Панорама» 4*. Среди бюджетных вариантов востребован «Гринвуд Хостел» 2*.

Двукратный рост спроса на горнолыжные курорты РФ ожидают специалисты туроператорских компаний «Мультитур», TUI Россия, «Русский Экспресс» и национального туроператора АЛЕАН.

Эксперты АЛЕАН не исключают, что российские горнолыжные курорты повторят путь популярных черноморских курортов, столкнувшись с «экстразагрузкой».

«Вполне возможен сценарий и с отложенным спросом, который произошел в этом году в Сочи. То есть горнолыжники поедут позже, но массово. Альтернативы Красной Поляне с таким же сервисом и качеством трасс в России нет. По этой причине на этом курорте вполне возможен дефицит мест», – считают в АЛЕАН.

В ТОПЕ СПРОСА ГОРНОЛЫЖНИКОВ – НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Туроператоры рассказали об основных предпочтениях россиян по горнолыжному отдыху в зимнем сезоне 2020-2021.

По информации директора по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алены Громовой, средняя продолжительность горнолыжных туров в предстоящем сезоне туров составляет 4-5 ночей, востребованы отели 3-4-5* с хорошо развитой инфраструктурой (бассейны, SPA, рестораны и пр.). Кроме новогодних каникул также бронируются заезды в праздники (23 Февраля, Масленица, 8 Марта).

По наблюдениям экспертов TUI Россия, повышенным спросом пользуются и заезды на второй и третьей неделе января.

«Продажи в целом идут неравномерно, ближе к датам заезда спрос будет увеличиваться. В этом сезоне, полагаем, будет реализован абсолютно весь представленный продукт на рынке, от эконом-вариантов на Домбае до премиум-сегмента на Красной Поляне и в отелях Сочи», – констатируют в «Русском Экспрессе». Туроператоры подчеркивают, что на рост спроса, безусловно, повлияет и акция с кешбэком за туры по России - сроки бронирования туров по ней захватывают и новогодние каникулы.

Туроператоры подчеркивают, что на рост спроса, безусловно, повлияет и акция с кешбэком за туры по России - сроки бронирования туров по ней захватывают и новогодние каникулы

По данным специалистов туроператора «Музенидис Трэвел», проблем с подтверждением номеров до Нового года нет, в том числе, по причине непредсказуемости погоды и качества оснежения трасс. Как добавляют в «Интуристе», как только на курортах выпадет снег, активизируются продажи категории last minutes, что позволит загрузить и невысокие декабрьские даты.

По оценкам большинства экспертов, продажи горнолыжных туров активизируются с середины ноября.

Сергей Ромашкин из «Дельфина», впрочем, полагает, что этот срок может сдвинуться и на начало декабря, так как определенная» аудитория туристов в ожидании возврата «коронавирусных ограничений» будет осторожничать и покупать туры всего за пару недель до заезда.

ЦЕНЫ УЖЕ РАСТУТ НА ФОНЕ АКТИВНОГО СПРОСА

По данным участников туристического рынка, цены на размещение на российских горнолыжных курортах в целом выросли от 3 до 5%, однако этот тренд будет усиливаться, так как во многих локациях динамическое ценообразование. Чем выше спрос, тем выше цена.

Как сообщают в «Русском Экспрессе», трендсеттером повышения цен стала Красная Поляна, где цены поднимаются еженедельно, по мере загрузки отелей. Уже есть stop sales на определённые периоды – как по новогодним датам, так и по другим периодам.

В Красной Поляне сейчас цены поднимаются еженедельно, по мере загрузки отелей. Уже есть stop sales на определённые периоды

В отличие от сочинского курорта, Домбай и Приэльбрусье сохранили тарифы примерно на том же уровне, что и в прошлом году, или подняли цены не более чем на 5%.

С коллегами согласны и представители «Музенидис Трэвел»: по их данным, сообщения о повышении цен многие отели присылают от 1 до 3 раз в течение недели. По мнению экспертов АЛЕАН, рост цен может стать более заметным (от 10 до 30%) на фоне ажиотажного спроса на заезды в высокие даты (Новый год и Рождество).

БОЛЬШИНСТВО ТУРИСТОВ БУДЕТ КАТАТЬСЯ В СВОЕМ ИЛИ СОСЕДНЕМ РЕГИОНЕ

По оценке экспертов, заметного перераспределения аудитории между российскими горнолыжными курортами не случится.

Красная Поляна останется направлением «номер один». Во-первых, из-за развитой инфраструктуры, раскрученности бренда и разнообразия перевозки в Сочи. К тому же в этом сезоне на направление ставятся чартеры. Так, собственную полетную программу в Сочи из Москвы и Санкт-Петербурге запускает TUI Россия. Чартеры в Сочи планирует и «Интурист».

Во-вторых, региональные курорты, как справедливо отмечают представители АЛЕАН, не могут конкурировать с Сочи в силу объективных причин – ограниченной пропускной способности подъемников, небольшого гостиничного фонда и отсутствия активностей après-ski. «Все эти факторы будут сдерживать массовый турпоток на региональные курорты», – говорят в АЛЕАН.

«В разной степени все российские горнолыжные курорты выиграют от отсутствия европейских конкурентов, но глобального перераспределения спроса между ними не произойдет. Региональные курорты – это большая местная история, туда, как правило, едут кататься из соседних областей и краев. Например, 90% аудитории курорта «Архыз» – это жители ближайших территорий, которые приезжают на выходные», – считает Сергей Ромашкин.

По версии «Дельфина», в топе спроса зимнего сезона 2020/21 гг. будут Красная Поляна, Домбай, Приэльбрусье, Шерегеш.

При этом глава «Дельфина» допускает, что определенный процент молодежной аудитории может «сорваться» и поехать в новое место, например, в Шерегеш. Но это движение не будет заметным для общего турпотока сибирского курорта.

«Молодые люди стремятся уехать кататься подальше от дома, потому что им интересны новые места, они более склонны к путешествиям или у них в этом регионе друзья. Но все же большинство туристов будет кататься в своем или соседнем регионе», – считает Сергей Ромашкин.

По версии «Дельфина», в топе спроса зимнего сезона 2020/21 гг. будут Красная Поляна, Домбай, Приэльбрусье, Шерегеш.

По мнению специалистов «Русского Экспресса», региональные горнолыжные курорты смогут «оттянуть» на себя часть спроса, но только при определённых условиях. Среди них – резкое подорожание билетов в Сочи и стоимости размещения в Красной Поляне.

«Еще один фактор – stop sales продаж на курортах Сочи и перераспределение потока туда, где номера ещё есть в наличии», – уточняют в «Русском Экспрессе».

ОТ КАКОЙ СУММЫ СТАРТУЮТ ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТУРЫ НА НОВЫЙ ГОД

«Интурист»: стоимость туров на Красную Поляну стартует от 40 262 р. на двоих (отель 4*, перелет регулярным рейсом из Москвы, трансфер).

Coral Travel: тур на Красную Поляну на 4 дня/3 ночи (без авиаперелета) обойдется от 6 045 р. на человека (ГК «Беларусь» 4*); на Домбай («Альпина Отель» 3*)- от 7 580 р. на человека; на курорты Шерегеша (гостиница «Фристайл-1» 2*) – от 8 680 р. на человека при двухместном размещении.

TUI Россия: туры с перелетом из Москвы на 8 ночей начинаются от 25 838 р. на человека; пакет на 4 ночи с перелетом стартует от 5 676 р. на человека.

«Русский Экспресс»: тур на Домбай (выезд 30 декабря, проживание в отеле на завтраках, 5 ночей) – от 21 000 р. на двоих (без учета стоимости дороги); на Эльбрус (отель «Снежный барс» 3*, завтраки ) - от 28 000 р. на двоих; на Красную Поляну («Новотель Конгресс» 4*, завтраки) – от 89 500 р. на двоих.

Национальный туроператор АЛЕАН: тур с заездом с 31 декабря по 6 января на курорт Абзаково (Башкирия, отель «Яш-Тан», завтраки) – от 42 000 р. на двоих (отдельно оплачивается перелет до Магнитогорска). Пакетный тур в Красную Поляну («AZIMUT Hotel Freestyle Rosa Khutor» + перелет) – от 151 016 р. на двоих.

ANEX Tour: стоимость тура на горнолыжные курорты стартует от 34 000 р. на двоих (проживание, завтраки, авиаперелет).

«Мультитур»: тур на Домбай (гостиница «Снежинка», завтраки, 4 ночи, заезд 30 декабря) – от 14 200 р. на двоих (без учета стоимости дороги).