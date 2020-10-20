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Российские горнолыжные курорты этой зимой ждет ажиотажный спрос

Российские горнолыжные курорты этой зимой ждет ажиотажный спрос

Туроператоры отмечают рост бронирований на горнолыжные курорты России.  Каковы продажи на новогодний период, сколько стоят новогодние туры, и смогут ли региональные курорты составить конкуренцию Красной Поляне, рассказали эксперты туристического рынка.


ПРОДАЖИ ТУРОВ НА КРАСНУЮ ПОЛЯНУ УЖЕ ВЫРОСЛИ В ДВА РАЗА

По мнению участников рынка, российские курорты в зимнем сезоне 2020-2021 заметно прибавят в спросе. Как минимум, он увеличится в два раза.

Основной фактор роста – закрытые границы Евросоюза, из-за которых россиянам будут недоступны склоны Франции, Австрии, Италии, Швейцарии, Андорры, Болгарии и Северной Европы.

Как полагает генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, в этом случае публика, которая привыкла к европейским стандартам катания, устремится на Красную Поляну.

«Многие туристы уже предчувствуют дефицит мест и бронируют туры по этому направлению заблаговременно. По состоянию на середину октября мы фиксируем двукратный рост бронирований на курорты Красной Поляны», – рассказал он.

По мнению участников рынка, российские курорты в зимнем сезоне 2020-2021 заметно прибавят в спросе. Как минимум, он увеличится в два раза.

О схожем тренде сообщают и представители туроператора «Интурист». Они характеризуют спрос на главный горнолыжный курорт России как «очень высокий». Продажи туров в сентябре на Красную Поляну превзошли объемы сентября 2019 года на 173%, а в октябре опережают показатели октября-2019 на 73%. По оценке экспертов «Интуриста», росту продаж поможет и акция с возвратом туристического кешбэка за туры по России.

В топе спроса клиентов туроператора ANEX Tour такие отели курорта Красная Поляна, как «Марриот» 5*, «Долина 960» и «Горки Панорама» 4*. Среди бюджетных вариантов востребован «Гринвуд Хостел» 2*.

Двукратный рост спроса на горнолыжные курорты РФ ожидают специалисты туроператорских компаний «Мультитур», TUI Россия, «Русский Экспресс» и национального туроператора АЛЕАН.

Эксперты АЛЕАН не исключают, что российские горнолыжные курорты повторят путь популярных черноморских курортов, столкнувшись с «экстразагрузкой». 

«Вполне возможен сценарий и с отложенным спросом, который произошел в этом году в Сочи. То есть горнолыжники поедут позже, но массово.  Альтернативы Красной Поляне с таким же сервисом и качеством трасс в России нет. По этой причине на этом курорте вполне возможен дефицит мест», – считают в АЛЕАН.


В ТОПЕ СПРОСА ГОРНОЛЫЖНИКОВ – НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Туроператоры рассказали об основных предпочтениях россиян по горнолыжному отдыху в зимнем сезоне 2020-2021.

По информации директора по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алены Громовой, средняя продолжительность горнолыжных туров в предстоящем сезоне туров составляет 4-5 ночей, востребованы отели 3-4-5* с хорошо развитой инфраструктурой (бассейны, SPA, рестораны и пр.). Кроме новогодних каникул также бронируются заезды в праздники (23 Февраля, Масленица, 8 Марта).

По наблюдениям экспертов TUI Россия, повышенным спросом пользуются и заезды на второй и третьей неделе января.

«Продажи в целом идут неравномерно, ближе к датам заезда спрос будет увеличиваться. В этом сезоне, полагаем, будет реализован абсолютно весь представленный продукт на рынке, от эконом-вариантов на Домбае до премиум-сегмента на Красной Поляне и в отелях Сочи», – констатируют в «Русском Экспрессе». Туроператоры подчеркивают, что на рост спроса, безусловно, повлияет и акция с кешбэком за туры по России - сроки бронирования туров по ней захватывают и новогодние каникулы. 

Туроператоры подчеркивают, что на рост спроса, безусловно, повлияет и акция с кешбэком за туры по России - сроки бронирования туров по ней захватывают и новогодние каникулы

По данным специалистов туроператора «Музенидис Трэвел», проблем с подтверждением номеров до Нового года нет, в том числе, по причине непредсказуемости погоды и качества оснежения трасс. Как добавляют в «Интуристе», как только на курортах выпадет снег, активизируются продажи категории last minutes, что позволит загрузить и невысокие декабрьские даты.

По оценкам большинства экспертов, продажи горнолыжных туров активизируются с середины ноября.

Сергей Ромашкин из «Дельфина», впрочем, полагает, что этот срок может сдвинуться и на начало декабря, так как определенная» аудитория туристов в ожидании возврата «коронавирусных ограничений» будет осторожничать и покупать туры всего за пару недель до заезда.


ЦЕНЫ УЖЕ РАСТУТ НА ФОНЕ АКТИВНОГО СПРОСА

По данным участников туристического рынка, цены на размещение на российских горнолыжных курортах в целом выросли от 3 до 5%, однако этот тренд будет усиливаться, так как во многих локациях динамическое ценообразование. Чем выше спрос, тем выше цена.

Как сообщают в «Русском Экспрессе», трендсеттером повышения цен стала Красная Поляна, где цены поднимаются еженедельно, по мере загрузки отелей. Уже есть stop sales на определённые периоды – как по новогодним датам, так и по другим периодам.

В Красной Поляне сейчас цены поднимаются еженедельно, по мере загрузки отелей. Уже есть stop sales на определённые периоды

В отличие от сочинского курорта, Домбай и Приэльбрусье сохранили тарифы примерно на том же уровне, что и в прошлом году, или подняли цены не более чем на 5%.

С коллегами согласны и представители «Музенидис Трэвел»: по их данным, сообщения о повышении цен многие отели присылают от 1 до 3 раз в течение недели. По мнению экспертов АЛЕАН, рост цен может стать более заметным (от 10 до 30%) на фоне ажиотажного спроса на заезды в высокие даты (Новый год и Рождество).


БОЛЬШИНСТВО ТУРИСТОВ БУДЕТ КАТАТЬСЯ В СВОЕМ ИЛИ СОСЕДНЕМ РЕГИОНЕ

По оценке экспертов, заметного перераспределения аудитории между российскими горнолыжными курортами не случится.

Красная Поляна останется направлением «номер один». Во-первых, из-за развитой инфраструктуры, раскрученности бренда и разнообразия перевозки в Сочи. К тому же в этом сезоне на направление ставятся чартеры. Так, собственную полетную программу в Сочи из Москвы и Санкт-Петербурге запускает TUI Россия. Чартеры в Сочи планирует и «Интурист».

Во-вторых, региональные курорты, как справедливо отмечают представители АЛЕАН, не могут конкурировать с Сочи в силу объективных причин – ограниченной пропускной способности подъемников, небольшого гостиничного фонда и отсутствия активностей après-ski. «Все эти факторы будут сдерживать массовый турпоток на региональные курорты», – говорят в АЛЕАН.

«В разной степени все российские горнолыжные курорты выиграют от отсутствия европейских конкурентов, но глобального перераспределения спроса между ними не произойдет. Региональные курорты – это большая местная история, туда, как правило, едут кататься из соседних областей и краев. Например, 90% аудитории курорта «Архыз» – это жители ближайших территорий, которые приезжают на выходные», – считает Сергей Ромашкин.

По версии «Дельфина», в топе спроса зимнего сезона 2020/21 гг. будут Красная Поляна, Домбай, Приэльбрусье, Шерегеш.

При этом глава «Дельфина» допускает, что определенный процент молодежной аудитории может «сорваться» и поехать в новое место, например, в Шерегеш. Но это движение не будет заметным для общего турпотока сибирского курорта.

«Молодые люди стремятся уехать кататься подальше от дома, потому что им интересны новые места, они более склонны к путешествиям или у них в этом регионе друзья. Но все же большинство туристов будет кататься в своем или соседнем регионе», –  считает Сергей Ромашкин. 

По версии «Дельфина», в топе спроса зимнего сезона 2020/21 гг. будут Красная Поляна, Домбай, Приэльбрусье, Шерегеш.

По мнению специалистов «Русского Экспресса», региональные горнолыжные курорты  смогут «оттянуть» на себя часть спроса, но только при определённых условиях. Среди них – резкое подорожание билетов в Сочи и стоимости размещения в Красной Поляне.

«Еще один фактор – stop sales продаж на курортах Сочи и перераспределение потока туда, где номера ещё есть в наличии», –  уточняют в «Русском Экспрессе».


ОТ КАКОЙ СУММЫ СТАРТУЮТ ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТУРЫ НА НОВЫЙ ГОД

«Интурист»:  стоимость туров на Красную Поляну стартует от 40 262 р. на двоих (отель 4*,  перелет регулярным рейсом из Москвы, трансфер).

Coral Travel: тур на Красную Поляну на 4 дня/3 ночи (без авиаперелета) обойдется от 6 045 р. на человека (ГК «Беларусь» 4*); на Домбай («Альпина Отель» 3*)- от 7 580 р. на человека; на курорты Шерегеша (гостиница «Фристайл-1» 2*) – от 8 680 р. на человека при двухместном размещении.

TUI Россия: туры с перелетом из Москвы на 8 ночей начинаются от 25 838 р. на человека; пакет на 4 ночи с перелетом стартует от 5 676 р. на человека.

«Русский Экспресс»: тур на Домбай (выезд 30 декабря, проживание в отеле на завтраках, 5 ночей) – от 21 000 р. на двоих (без учета стоимости дороги);  на Эльбрус (отель «Снежный барс» 3*, завтраки ) - от 28 000 р. на двоих; на Красную Поляну («Новотель Конгресс» 4*, завтраки) – от 89 500 р.  на двоих.

Национальный туроператор АЛЕАН: тур с заездом с 31 декабря по 6 января на курорт Абзаково (Башкирия, отель  «Яш-Тан», завтраки) – от  42 000 р. на двоих  (отдельно оплачивается перелет до Магнитогорска). Пакетный тур в Красную Поляну («AZIMUT Hotel Freestyle Rosa Khutor» + перелет) – от 151 016 р. на двоих.

ANEX Tour:  стоимость тура на горнолыжные курорты стартует от 34 000 р. на двоих (проживание, завтраки, авиаперелет).

«Мультитур»: тур на Домбай (гостиница «Снежинка», завтраки, 4 ночи, заезд 30 декабря) – от 14 200 р. на двоих (без учета стоимости дороги).

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По материалам: atorus.ru

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