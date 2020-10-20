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Российский борт обеспечит гуманитарной помощью жителей Анголы и Кабо-Верде

Российский борт обеспечит гуманитарной помощью жителей Анголы и Кабо-Верде

Борт Ил-76 МЧС России 20 октября вылетит из Москвы в Африку для оказания помощи населению Анголы и Кабо-Верде. Всего в транспортник загружено 22 тонны гуманитарных грузов.

"20 октября самолетом Ил-76 МЧС России из Москвы будет осуществлена доставка гуманитарной помощи населению Анголы и Кабо-Верде", – говорится на сайте ведомства.

Среди перевозимых вещей – маски, медицинские изделия, антисептики. Помощь осуществляется в рамках выполнения решения правительства РФ о борьбе с распространением коронавируса в других государствах. До этого, в сентябре 2020 года, аналогичные рейсы вылетали из России в Киргизию, ЦАР, Конго и Зимбабве.

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По материалам: uposters.ru

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