Румер Уиллис рассказала, как лишилась девственности в 18 лет
32-летняя Румер Уиллис дала интервью Джаде Пинкетт-Смит в рамках шоу Red Table Talks Facebook Watch. Актриса откровенно рассказала, как потеряла невинность. По словам звезды, это произошло совсем не так, как она хотела. В беседе с Уиллоу Смит и Эдриенн Бэнфилд-Норрис знаменитость затронула важную тему — принцип согласия.
Когда я потеряла девственность, мне было 18. Тогда меня больше беспокоил стыд, который я испытывала из-за того, что я еще не сделала этого. Меня не обижали, и это не было изнасилованием, но я не сказала "да". Я не была в восторге от этого. Но я также не сказала "нет". Я просто позволила этому случиться,
— вспоминает Румер.
Она добавила, что мужчина, который "воспользовался" ею, был намного старше и не дал ей шанса хорошо подумать, прежде чем все случится.
Нет — значит нет, но что, если ты не можешь сказать "нет"?
— добавила она.
Румер и сестра Таллула тоже присоединились к Джаде в ее популярном шоу, чтобы обсудить последствия рецидива у их матери в 2012 году. Тогда Деми Мур снова попала в больницу с передозировкой.
Это было похоже на то, как будто зашло солнце и пришел монстр, понимаете?
— сказала Таллула.
Румер отметила, что поведение ее мамы было "резким и странным".
Я помню, как была очень расстроена и относилась к ней как к ребенку. Разговаривала с ней как с ребенком. Это была не та мама, с которой мы выросли,
— подытожила она.
Тогда Деми как раз развелась с Эштоном Катчером. Расторжение брака далось Мур нелегко — об этом и многом другом актриса откровенно рассказала в своих мемуарах "Наизнанку".