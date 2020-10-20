Румер Уиллис рассказала, как лишилась девственности в 18 лет

Вадим Карасев

32-летняя Румер Уиллис дала интервью Джаде Пинкетт-Смит в рамках шоу Red Table Talks Facebook Watch. Актриса откровенно рассказала, как потеряла невинность. По словам звезды, это произошло совсем не так, как она хотела. В беседе с Уиллоу Смит и Эдриенн Бэнфилд-Норрис знаменитость затронула важную тему — принцип согласия.





Когда я потеряла девственность, мне было 18. Тогда меня больше беспокоил стыд, который я испытывала из-за того, что я еще не сделала этого. Меня не обижали, и это не было изнасилованием, но я не сказала "да". Я не была в восторге от этого. Но я также не сказала "нет". Я просто позволила этому случиться,

— вспоминает Румер.

Она добавила, что мужчина, который "воспользовался" ею, был намного старше и не дал ей шанса хорошо подумать, прежде чем все случится.





Нет — значит нет, но что, если ты не можешь сказать "нет"?

— добавила она.

Румер и сестра Таллула тоже присоединились к Джаде в ее популярном шоу, чтобы обсудить последствия рецидива у их матери в 2012 году. Тогда Деми Мур снова попала в больницу с передозировкой.

Это было похоже на то, как будто зашло солнце и пришел монстр, понимаете?

— сказала Таллула.





Румер Уиллис и Деми Мур

Румер отметила, что поведение ее мамы было "резким и странным".

Я помню, как была очень расстроена и относилась к ней как к ребенку. Разговаривала с ней как с ребенком. Это была не та мама, с которой мы выросли,

— подытожила она.

Тогда Деми как раз развелась с Эштоном Катчером. Расторжение брака далось Мур нелегко — об этом и многом другом актриса откровенно рассказала в своих мемуарах "Наизнанку".