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Съемки мистической драмы "Пассажиры" начались в Подмосковье

Съемки мистической драмы "Пассажиры" начались в Подмосковье
Съемки мистической драмы "Пассажиры" режиссера Карена Оганесяна с Кириллом Кяро в роли водителя "потустороннего" такси стартовали в Подмосковье, сообщила пресс-служба платформы Start.

Главный герой сериала Андрей (Кирилл Кяро) ездит по Москве на старом "Мерседесе" из 90-х. Чтобы стать его пассажиром сначала нужно умереть. Его пассажирами становятся только те, кто не успел при жизни подвести важный итог, признаться себе или другим в чем-то, что висит на душе тяжелым грузом, не отпуская из этого мира. Пока пассажиры не откроют свою душу водителю и не осознают, что держит их на Земле, такси и перевозчик душ будут продолжать свой путь.

Съемки начались с трюковых сцен с участием героев первой серии — супружеской пары в исполнении Юлии Снигирь и Анатолия Белого. Всего в сериале будет восемь новелл, в каждой из которых снимутся известные актеры.


"Это интересный проект, прежде всего своим форматом — коротким и неожиданным, где нужно рассказать историю в сжатые сроки. Жанр обозначен как "мистическая драма", но Карен такой режиссер, который не сможет снять без юмора даже самую черную драму. Даже в сложных взаимоотношениях нашей с Юлей пары юмор есть", -приводит слова Белого пресс-служба.

Снигирь отметила, что ее героиня очень забавная, которая совершенно не похожа на нее.

"Она активнее, скандальнее, живее, веселее и быстрее. С Кареном интересно работать, он любит яркие формы, юмор. Мы давно хотели поработать вместе, но всегда были какие-то обстоятельства. И наконец это случилось, пусть и на такой маленькой истории", — поделилась актриса.

В сериале также снимаются Владимир Меньшов, Сергей Гилев, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Егор Губарев, Юлия Ауг и другие.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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