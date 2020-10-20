Сформирован состав нового Всероссийского экспертного педагогического совета при Министерстве просвещения
Стали известны имена педагогов, которые будут представлять свои регионы во Всероссийском экспертном педагогическом совете при Министерстве просвещения, сообщает пресс-служба ведомства.
Набор в состав Совета проходил путём открытого всенародного голосования, за время которого подано свыше 212 000 голосов за кандидатов со всей страны. Всего от учителей из всех регионов страны поступило 1779 заявок. В итоге в новую структуру вошли 168 педагогов.
Совет приступит к работе в самое ближайшее время – его первое заседание, участие в котором примет Министр просвещения Сергей Кравцов, пройдёт в удобном для всех участников формате. Темой встречи станет работа педагогов в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.
«Уверен, что работа Всероссийского экспертного педагогического совета позволит наладить конструктивный диалог и продуктивный обмен мнениями между педагогическим сообществом и Министерством, сделать нашу работу более открытой и эффективной. Это важный шаг к достижению нашей общей глобальной цели – вхождению России в десятку стран мира с лучшим уровнем образования, – прокомментировал Министр просвещения. – Отрадно, что педагоги проявили такой живой интерес к созданию Совета. Благодарю каждого за участие и приветствую всех, кто вошёл в его состав».
Интерес к голосованию и проявленная участниками активность оказались такими высокими, что было решено включить в Экспертный совет не одного, а двух педагогов от каждого региона. К участию в наборе приглашались все российские учителя, имеющие стаж работы в школе не менее пяти лет.
Процесс голосования, охвативший значительное число участников в каждом регионе, прошёл максимально объективно и прозрачно, с использованием современных технологий. Специальная техническая проверка поданных голосов позволила предотвратить единичные попытки повлиять на результаты голосования.
В состав Совета вошли педагоги с самым разным опытом и спецификой работы – от учителей начальных классов, математики, русского языка и литературы до специалистов, обучающих детей с ОВЗ. Стаж у представителей нового Совета варьируется от 5 до 40 лет.
Сергей Кравцов заявил о создании Всероссийского экспертного педагогического совета 26 августа во время прямого диалога с учительским сообществом. Педагоги, которые вошли в состав новой структуры, смогут представлять интересы профессионального сообщества, а их уникальный опыт и взгляд на развитие системы образования, индивидуальная авторитетная позиция помогут Министерству просвещения в выработке и принятии эффективных решений на федеральном уровне по важнейшим вопросам, таким как оплата труда, профессиональное развитие педагогов, улучшение материально-технической оснащённости школ. Учителя смогут поделиться лучшими методиками образования, региональным опытом воспитания школьников.
Чтобы выдвинуть свою кандидатуру, педагогам нужно было заполнить специальную форму и рассказать о педагогических достижениях, поделиться своим взглядом на развитие отечественной системы образования. Провести открытое всенародное голосование стало возможным благодаря партнёрству с Mail.ru Group. Оно проходило на площадке социальной сети «Одноклассники».