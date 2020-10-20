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Сформирован состав нового Всероссийского экспертного педагогического совета при Министерстве просвещения

Сформирован состав нового Всероссийского экспертного педагогического совета при Министерстве просвещения

Стали известны имена педагогов, которые будут представлять свои регионы во Всероссийском экспертном педагогическом совете при Министерстве просвещения, сообщает пресс-служба ведомства.

Набор в состав Совета проходил путём открытого всенародного голосования, за время которого подано свыше 212 000 голосов за кандидатов со всей страны. Всего от учителей из всех регионов страны поступило 1779 заявок. В итоге в новую структуру вошли 168 педагогов.

Совет приступит к работе в самое ближайшее время – его первое заседание, участие в котором примет Министр просвещения Сергей Кравцов, пройдёт в удобном для всех участников формате. Темой встречи станет работа педагогов в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

«Уверен, что работа Всероссийского экспертного педагогического совета позволит наладить конструктивный диалог и продуктивный обмен мнениями между педагогическим сообществом и Министерством, сделать нашу работу более открытой и эффективной. Это важный шаг к достижению нашей общей глобальной цели – вхождению России в десятку стран мира с лучшим уровнем образования, – прокомментировал Министр просвещения. – Отрадно, что педагоги проявили такой живой интерес к созданию Совета. Благодарю каждого за участие и приветствую всех, кто вошёл в его состав».

Интерес к голосованию и проявленная участниками активность оказались такими высокими, что было решено включить в Экспертный совет не одного, а двух педагогов от каждого региона. К участию в наборе приглашались все российские учителя, имеющие стаж работы в школе не менее пяти лет.

Процесс голосования, охвативший значительное число участников в каждом регионе, прошёл максимально объективно и прозрачно, с использованием современных технологий. Специальная техническая проверка поданных голосов позволила предотвратить единичные попытки повлиять на результаты голосования.

В состав Совета вошли педагоги с самым разным опытом и спецификой работы – от учителей начальных классов, математики, русского языка и литературы до специалистов, обучающих детей с ОВЗ. Стаж у представителей нового Совета варьируется от 5 до 40 лет.

Сергей Кравцов заявил о создании Всероссийского экспертного педагогического совета 26 августа во время прямого диалога с учительским сообществом. Педагоги, которые вошли в состав новой структуры, смогут представлять интересы профессионального сообщества, а их уникальный опыт и взгляд на развитие системы образования, индивидуальная авторитетная позиция помогут Министерству просвещения в выработке и принятии эффективных решений на федеральном уровне по важнейшим вопросам, таким как оплата труда, профессиональное развитие педагогов, улучшение материально-технической оснащённости школ. Учителя смогут поделиться лучшими методиками образования, региональным опытом воспитания школьников.

Смотреть состав Совета

Чтобы выдвинуть свою кандидатуру, педагогам нужно было заполнить специальную форму и рассказать о педагогических достижениях, поделиться своим взглядом на развитие отечественной системы образования. Провести открытое всенародное голосование стало возможным благодаря партнёрству с Mail.ru Group. Оно проходило на площадке социальной сети «Одноклассники».

# Общество
По материалам: edu.ru

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