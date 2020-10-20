Сильная магнитная буря с 21 по 25 октября 2020 года: как избежать проблем с самочувствием

Вадим Карасев

Солнечная активность порой доставляет проблемы, ведь магнитные бури не лучшим образом влияют на самочувствие. Метеорологи предупреждают о том, что с 21 по 25 октября будет магнитная буря, и рекомендуют позаботиться о своем самочувствии заранее.

Влияние магнитных бурь индивидуально, и чем сильнее солнечная активность, тем больше людей чувствует себя «не в своей тарелке». Недомогания, усталость, головные боли и прочие «радости» вряд ли обрадуют, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отнестись к своему самочувствию со всей серьезностью. Заблаговременное соблюдение рекомендаций поможет снизить неприятные ощущения, а также провести грядущие дни максимально спокойно.

Особенности магнитной бури с 21 по 25 октября 2020 года

Влияние магнитных бурь каждый воспринимает по-разному. Одни начинают чувствовать недомогание за несколько дней до самой бури, другие чувствуют слабость во время солнечной активности, а некоторые продолжают ощущать проблемы со здоровьем и после того, как буря завершилась. Поэтому так важно уже сейчас создать все условия, чтобы пережить эту неприятность и не отказываться от своих планов.

Метеорологи предупреждают о том, что уже с 20 октября начнется возмущение магнитного поля, которое продлится до 29 числа. Пик магнитной бури по прогнозам придется на 21-25 числа, однако полностью магнитосфера Земли будет спокойна лишь после 29 октября.

Ухудшение самочувствия может начаться уже с вечера 19 октября, и многие столкнуться с проблемами, связанными с головокружениями, головными болями, апатией или возбужденным состоянием. Такое положение дел можно изменить, если прислушаться к своему организму и обязательно заботиться о своем состоянии.

Как сохранить хорошее самочувствие во время магнитной бури

Соблюдение мер предосторожности поможет снизить риск обострения хронических заболеваний, а также свести к минимуму болевой синдром. Для того, чтобы конец октября прошел успешно, стоит прислушаться к сигналам своего организма и придерживаться следующих рекомендаций:

избегать переутомления;отказаться от употребления жирной и тяжелой пищи, сократить использование сахара и соли;избегать употребление спиртосодержащих напитков, а также отказаться от дурных привычек;создать оптимальные условия, чтобы высыпаться и отказаться от позднего отхода ко сну;стороной обходить конфликты и агрессивно настроенных людей;физические нагрузки также желательно сократить, заменив их легкой гимнастикой, йогой и медитациями;уменьшить свое пребывание на открытом воздухе, однако не забывать о проветривании помещений;не задерживаться у телевизора на длительное время, делать перерывы в работе за компьютером;принимать водные процедуры и употреблять достаточное количество жидкости;пить травяные настои, при условии переносимости используемых компонентов;по возможности не садиться за руль и перенести длительные поездки.