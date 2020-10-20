Система MOSE с начала октября уже дважды защитила Венецию от наводнений

Вадим Карасев

Городские власти сообщили, что система плавучих барьеров MOSE, основная часть которой была установлена на входах в Венецианскую лагуну в 2019 году, с начала октября дважды защитила Венецию от наводнений.

Главной причиной регулярных наводнений в Венеции становится ветровой нагон воды из Адриатики в периоды, когда на продолжительное время устанавливается северное направление ветра. Свой вклад вносят паводки рек, впадающих в лагуну. Они происходят обычно с октября по январь из-за усиления осадков. Лагуна связана с открытым морем тремя узкими проливами, и попадающая в нее вода не может быстро уйти в Адриатику.

Проекты постоянной защиты Венеции от повышения уровня воды стали рассматриваться с 1970-х годов. В 1989 году появился проект мобильных барьеров в проливах лагуны, он был утвержден в 1994 году. Название MOSE расшифровывается как Modulo Sperimentale Elettromeccanico — «Экспериментальный электромеханический модуль», оно также отсылает к имени пророка Моисея, раздвинувшего воды Красного моря.

Однако сооружение барьеров неоднократно откладывалось, так как проект получал негативные отзывы из-за своего потенциального влияния на окружающую среду. Работы по сооружению барьеров начались в 2003 году. Планировалось завершить строительство к 2011 году, но перерасход средств, коррупция и противодействие экологических активистов надолго задержали работы. Первое тестовое включение мобильных барьеров произошло в 2019-м, а полностью система будет закончена в следующем году.

Барьеры представляют собой полые металлические конструкции шириной 20 м, высотой 5 м и длиной 20–30 м. Когда уровень воды обычный, барьеры заполнены морской водой и остаются на дне лагуны в специальных кессонах. При опасном повышении уровня они заполняются воздухом и поднимаются на поверхность, чтобы закрыть входы в лагуну. Сейчас барьеры поднимают, когда ожидается прилив выше 110 см (при таком приливе затапливается 11,74 % территории города, если прилив еще на 10 см выше, доля затопленной территории возрастает уже до 35,18 %). В зависимости от силы ветра, давления и уровня прилива можно регулировать степень закрытия каждого из проливов или же блокировать только конкретный пролив. На откачку воды и поднятие барьеров в верхнее положение уходит 30 минут, опустить их снова можно за 15 минут. Расходы на разовое перемещение барьеров составляют 248 тысяч евро. Сейчас готовы к работе 78 барьеров.

Первый раз мобильные барьеры были задействованы 4 октября, когда произошел первый в этом сезоне паводок. Второй раз их включили 15 октября, и они успешно защитили город от прилива высотой 140 см, грозившего затопить 90,19 % и сделать полностью недоступными для пешеходов 54,39 % территории. Благодаря барьерам уровень в лагуне поднялся только на 51 см.

Однако ряд специалистов считает, что в нынешних условиях мобильные барьеры проекта MOSE не могут стать окончательным решением проблемы Венеции. «С изменением климата есть шанс, что шлюзы придется использовать от 150 до 180 дней в году, и они превратятся в почти постоянный барьер и прервут связь лагуны с морем, — говорит архитектор Кристиано Гаспаретто. — Если лагуна будет отрезана от моря на долгое время, она погибнет, потому что прекращается естественный обмен воды и вся ее органическая жизнь рискует исчезнуть. Если лагуна погибнет, погибнет Венеция».