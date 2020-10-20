Слипи Принцесс подтвердила роман с Егором Шипом

Влада Некрасова

Популярная российская блогерша из TikTok Sleepy Princess посетила студию POPCAKE для того, чтобы рассказать парочку секретов своей аудитории и ответить на волнующий вопрос относительно ее отношений с Егором Шипом. Когда интервьюер задает знаменитости вопрос о том, была ли у «Принцесс» какая -либо love story с обсуждаемым селебом, та неловко стреляет глазами, улыбается и неоднозначно отвечает.

«Ну как сказать. Возможно что-то начиналось такое, но оно быстро закончилось из-за определенных моментов… Из-за одного блогера интересного… нашего, всеми любимого. Ладно, не буду называть его имени, он мне не нравится»,

— намеками начала говорить Слипи.

Стало ясно, что в разрыве с Егором девушка обвиняет третье лицо, о котором не хочет сказать откровенно.

«Со временем произошло так, то что мы немного поругались, перестали общаться по определенным моментам и из-за определенных плохих людей. Вот, ну короче, так произошло. Но с Егором мы сейчас в отличных отношениях дружеских. Мы постоянно на конекте, постоянно общаемся, друг друга поддерживаем. Все круто, классно»,

— прокомментировала блогерша ситуацию.Подпишись на нас в Яндекс Новости