Сокращение доходов в регионах наращивает социальное недовольство
Совокупные потери официально трудоустроенных граждан за период самоизоляции составили 841 млрд рублей. Таковы данные, опубликованные исследовательским центром «Национальные кредитные рейтинги».
Как следует из аналитического обзора, совокупный фонд оплаты труда в апреле — июне даже в таком благополучном и прибыльном субъекте федерации, как Москва, сократился на 243 миллиарда рублей. Это означает в удельном измерении с учетом средней столичной зарплаты в 72 тысячи рублей потерю около миллиона условных рабочих мест в месяц.
Ранее ИА Newstes сообщало, что, по информации Минэкономразвития, общая стоимость антикризисных мер, принятых правительством РФ во время пандемии, составляет 5−6% ВВП. Однако эффективность этих трат вызывает сомнения. Ведь, по экспертным оценкам, финансовые потери лишь на 50−60% обусловлены последствиями пандемии, а остальная часть — результат неспособности управлять имеющимися ресурсами и использовать властные возможности.
В итоге, к примеру, даже в относительно благополучной Новгородской области доходы за последние полгода упали с 31 716 до 24 893 рублей при росте цен в три процента, а жители Камчатки потеряли в среднем 10 тысяч рублей. Темпы падения в регионах, возглавляемых «технократами», колеблются в пределах 15−25%.
Доходы населения падали в три раза быстрее, чем физический индекс валового внутреннего продукта и индекс производства (около 8 процентов в первом полугодии). Это означает, что экономический кризис проходит с гораздо большими потерями для населения, чем принято считать.
Гораздо серьезнее, по данным экспертов, ситуация в Дагестане (21 106 рублей), Ингушетии (13 472), Калмыкии (18 381), Кабардино-Балкарии (17 660), Республике Алтай (19 913), Марий Эл (18 948) и еще в десятках других регионов, где сокращение доходов образует критическую массу социального недовольства.
Следует отметить, что в 41 субъекте федерации среднедушевой доход колеблется вокруг цифры 25 тысяч рублей и ниже, что составляет от 1,2 до 1,5 величины стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.