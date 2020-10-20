Сокращение доходов в регионах наращивает социальное недовольство

Влада Некрасова

Совокупные потери официально трудоустроенных граждан за период самоизоляции составили 841 млрд рублей. Таковы данные, опубликованные исследовательским центром «Национальные кредитные рейтинги».

Как следует из аналитического обзора, совокупный фонд оплаты труда в апреле — июне даже в таком благополучном и прибыльном субъекте федерации, как Москва, сократился на 243 миллиарда рублей. Это означает в удельном измерении с учетом средней столичной зарплаты в 72 тысячи рублей потерю около миллиона условных рабочих мест в месяц.

«Государственная поддержка в основном была сконцентрирована на семьях с детьми, на выплаты которым было направлено около 640 млрд рублей, и безработных, для которых было выделено 130 млрд рублей, — уточняют эксперты. — В целом принятые правительством меры сопоставимы с масштабом денежных потерь населения. Однако возможно, что для некоторых категорий работающих граждан эти средства оказались недоступны, так как носили адресный характер и не были направлены на стабилизацию рынка рабочей силы в целом».

Ранее ИА Newstes сообщало, что, по информации Минэкономразвития, общая стоимость антикризисных мер, принятых правительством РФ во время пандемии, составляет 5−6% ВВП. Однако эффективность этих трат вызывает сомнения. Ведь, по экспертным оценкам, финансовые потери лишь на 50−60% обусловлены последствиями пандемии, а остальная часть — результат неспособности управлять имеющимися ресурсами и использовать властные возможности.

«Губернаторы „нового призыва“, чьей непременной биографической составляющей является зарубежное образование, с трудом контролируют начавшиеся процессы социальной деградации, — отмечает телеграм-канал „Незыгарь“. — В заграничных школах экономики и политических наук этому не учат».

В итоге, к примеру, даже в относительно благополучной Новгородской области доходы за последние полгода упали с 31 716 до 24 893 рублей при росте цен в три процента, а жители Камчатки потеряли в среднем 10 тысяч рублей. Темпы падения в регионах, возглавляемых «технократами», колеблются в пределах 15−25%.

«Для дополнительного понимания масштабов карантинных потерь мы оценили их как условное количество выплаченных среднемесячных заработных плат, разделив сумму снижения ФОТ на среднемесячную зарплату за соответствующий период, — поясняют эксперты центра „Национальные кредитные рейтинги“. — Таким образом, в апреле — мае работающие россияне недополучили 16 млн среднемесячных номинальных зарплат по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В апреле недоплата составила 18% относительно общего числа официальных среднемесячных зарплат, в мае — 10%».

Доходы населения падали в три раза быстрее, чем физический индекс валового внутреннего продукта и индекс производства (около 8 процентов в первом полугодии). Это означает, что экономический кризис проходит с гораздо большими потерями для населения, чем принято считать.

«Регионы проходят через этот сложнейший этап по-разному. Москва с её разнообразными предложениями на рынке труда, большим объёмом теневых услуг и рекордными объёмами наличных денег гораздо устойчивее в социальном плане, располагая 72 683 среднедушевыми рублями», — подчёркивает телеграм-канал.

Гораздо серьезнее, по данным экспертов, ситуация в Дагестане (21 106 рублей), Ингушетии (13 472), Калмыкии (18 381), Кабардино-Балкарии (17 660), Республике Алтай (19 913), Марий Эл (18 948) и еще в десятках других регионов, где сокращение доходов образует критическую массу социального недовольства.

Следует отметить, что в 41 субъекте федерации среднедушевой доход колеблется вокруг цифры 25 тысяч рублей и ниже, что составляет от 1,2 до 1,5 величины стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.