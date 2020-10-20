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Совбез ООН определился с самым насущным вопросом по ситуации в Карабахе

Совбез ООН определился с самым насущным вопросом по ситуации в Карабахе

Совет Безопасности ООН обсудил необходимость обеспечить контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявил вечером, 19 октября, председательствующий в октябре в Совбезе всемирной организации постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам закрытого заседания по ситуации в зоне карабахского конфликта.

«Сейчас необходимо обеспечить выполнение (прекращения огня), это самый насущный вопрос, так как соответствующее соглашение было достигнуто, но не соблюдалось, — сказал российский постпред. — Главным вопросом остаётся то, как обеспечить контроль за его выполнением».
«Этот вопрос, конечно, обсуждался в ходе консультаций, и Совет был достаточно един в подходах», — добавил Небензя.

В то же время он пояснил, что для отправки в регион наблюдательной миссии ООН «понадобился бы специальный мандат Совета Безопасности».

«Это не быстрый процесс, — отметил дипломат. — Были сообщения о том, что российский министр обороны обсуждал с коллегами в Армении и Азербайджане то, как этот контроль мог бы осуществляться».

Он не исключил, что наблюдением может заняться миссия ОБСЕ, тем более, что эта организация ведёт процесс карабахского урегулирования.

«Кто там будет, в каком качестве — всё ещё остаётся вопросом, который обсуждается», — подытожил Небензя.

Россия, Франция и США, страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ, на прошлой неделе запросили проведения закрытых консультаций СБ ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.

Напомним, Армения и Азербайджан вечером 17 октября приняли решение установить гуманитарное перемирие с 00.00 18 октября. Стороны пошли на этот шаг в продолжение заявлений, сделанных президентами стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ 1 октября, министрами иностранных дел России, США и Франции, а также во исполнение совместного заявления, принятого 10 октября в Москве. В рамках гуманитарного перемирия должен быть проведён обмен пленными и телами погибших. Однако прекращение огня было сорвано. В ходе состоявшихся 9 октября в Москве по инициативе российской стороны переговоров с участием глав МИД РФ, Армении и Азербайджана достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Прошедшие дни показали, что режим перемирия не соблюдается. 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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