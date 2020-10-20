США будут улучшать систему ПРО для противостояния России и Китаю

Алексей Вольцев

США будут наращивать количество ракет средней и малой дальности и улучшать противоракетную оборону, чтобы противостоять РФ и КНР, заявил министр обороны США Марк Эспер.





"Китайцы создали широкую сеть баллистических ракет средней дальности, значительно больше тысячи в тихоокеанском регионе, русские тоже, и они сделали это в нарушение ДРСМД… Мы привержены тому, чтобы иметь похожие возможности на обоих направлениях и в то же время мы должны улучшить наши возможности в противоракетной обороне для противостояния таким и подобным им системам", - сказал глава Пентагона в ходе выступления в вашингтонском Атлантическом совете.