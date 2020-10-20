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США будут улучшать систему ПРО для противостояния России и Китаю

США будут улучшать систему ПРО для противостояния России и Китаю
США будут наращивать количество ракет средней и малой дальности и улучшать противоракетную оборону, чтобы противостоять РФ и КНР, заявил министр обороны США Марк Эспер.


"Китайцы создали широкую сеть баллистических ракет средней дальности, значительно больше тысячи в тихоокеанском регионе, русские тоже, и они сделали это в нарушение ДРСМД… Мы привержены тому, чтобы иметь похожие возможности на обоих направлениях и в то же время мы должны улучшить наши возможности в противоракетной обороне для противостояния таким и подобным им системам", - сказал глава Пентагона в ходе выступления в вашингтонском Атлантическом совете.

# Россия
По материалам: ria.ru

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