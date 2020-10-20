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США и Румынию беспокоит независимость Молдавии от европейского газа

США и Румынию беспокоит независимость Молдавии от европейского газа

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску на консультациях в Вашингтоне обсудили роль газопровода «Яссы-Кишинев» для энергетической безопасности Молдавии. Об этом сегодня, 20 октября, сообщила пресс-служба МИД Румынии.

Бухарест отмечает, что дискуссия была в контексте о поддержке партнеров в Восточной Европе и важности румынских запасов газа на шельфе Черного моря для энергетической независимости региона. Реализованный в этом году проект позволил подключить Молдавию к европейскому рынку природного газа, однако, труба оказалась невостребованной.

Глава румынского МИД отметил, что власти его страны намерены при помощи США в ближайшее время начать разработку черноморского шельфа, чтобы Румыния, Молдавия и другие страны региона «были более независимыми в энергетике».

Напомним, трансграничный газопровод «Ясы-Кишинев» был сдан в эксплуатацию 7 августа. Последний этап магистрали «Унгены-Кишинев» протяженность 120 км начали строить в феврале 2019 года. Основная его задача — присоединить молдавскую газотранспортную систему к румынской и европейской. С помощью этого газопровода власти Молдовы намерены снизить зависимость республики от российского «Газпрома» и повысить энергетическую безопасность страны, на случай, если Украина примет решение прекратить транзит российского голубого топлива через свою территорию.

Как сообщало ИА Newstes , Молдавия полностью зависит от российского энергоресурса, поставляемого транзитом через Украину. В конце 2019 года республика рисковала остаться без газа, так как Киев мог блокировать доступ через свою территорию. Ситуация урегулировалась. Вместе с этим, власти РМ для обеспечения энергетической безопасности проработали несколько вариантов альтернативных способов поставки. Они связаны с интеграцией в европейский трубопровод через Румынию по достроенной в этом году ветке Яссы-Кишинев или «Турецкого потока» на Украину. Однако покупать европейский газ сегодня для Молдавии экономически нецелесообразно.

В Румынии также признают, что ценовую политику без промышленной добычи газа на черноморском шельфе они проигрывают российскому холдингу. Ранее глава молдавского правительства Ион Кику подтвердил, что покупать газ у Бухареста будут только в том случае, если он будет дешевле российских поставок. В 2019 году Молдавия импортировала газ из РФ по $ 233−240 за 1 тыс. кубометров, с 1 января 2020 года — по $ 176, а с 1 апреля — $ 168. В четвертом квартале 2020 года закупочная цена у «Газпрома» для Молдавии опустится до $ 100, включая все расходы.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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