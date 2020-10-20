США намерены создать на Луне энергосистемы с применением атомной энергии

Анастасия Иванова

Глава НАСА Джеймс Брайденстайн во время видеоконференции в рамках подписания с Министерством энергетики США меморандума о взаимопонимании заявил о необходимости создать на Луне энергосистемы с использованием атомной энергии. По его словам, это необходимо для того, чтобы люди смогли долгое время находиться на спутнике Земли.

«Мы собираемся вернуться на Луну, и мы собираемся остаться на Луне. <...> Это означает, что нам понадобится атомная энергия на Луне, нам также будет необходима энергосистема. Мы рады сотрудничеству с Минэнерго в деле создания на Луне системы энергоснабжения с использованием атомной энергии», — цитирует ТАСС его слова.

Брайденстайн также подчеркнул важность использования атомной энергии для освоения Марса.

«Чтобы отправить людей на Марс, было бы чрезвычайно ценно иметь ядерный ракетный двигатель с использованием тепловой энергии или даже ядерную электрореактивную двигательную установку», — добавил он, выразив надежду, что такого рода двигатели смогут значительно сократить время полета на Красную планету.

Ранее НАСА и Минэнерго США сообщили о тендере по строительству на Луне атомного реактора мощностью 10 кВт. Победитель будет объявлен в начале 2021 года.

7 апреля глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о коммерческом освоении ресурсов на Луне и других небесных телах. В документе указывается, что США не рассматривают космическое пространство в качестве всеобщего достояния, а потому намерены стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц.