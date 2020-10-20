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США не признают Белоруссию страной с рыночной экономикой

США не признают Белоруссию страной с рыночной экономикой

Белоруссия сохранит статус страны с нерыночной экономикой (non-market economy, NME). Об этом сегодня, 20 октября, заявили в Министерстве торговли США.

«Решение министерства торговли проистекает из просьбы правительства Белоруссии пересмотреть свой статус нерыночной экономики. В результате сегодняшнего решения министерство торговли продолжит рассматривать Белоруссию как страну с нерыночной экономикой для целей расчета демпинговых наценок в антидемпинговых делах», — говорится в сообщении американского ведомства.

Кроме того уточняется, что правительство Белоруссии обратилось с просьбой пересмотреть статус страны для упрощения импорта металлопродукции из этой страны.

Напомним, правительство Белоруссии еще в октябре 2019 года наняло в США юристов Crowell&Moring, которые должны были сопровождать процесс перевода республики из статуса страны с нерыночной экономикой в статус государства с рыночной экономикой. Предполагалось, что получение такого статуса упростит доступ белорусских экспортеров на рынок США, а также станет дополнительным преимуществом при вступлении республики в ВТО. В феврале 2020 года белорусские власти инициировали пересмотр статуса республики Минторгом США на фоне улучшения двусторонних отношений. Однако после президентских выборов 9 августа отношения вновь ухудшились. В начале октября Белый дом ввел персональные санкции в отношении восьми белорусских чиновников, ответственными «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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