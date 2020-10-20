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Стало известно кто подсунул Павлу Воле проститутку

Стало известно кто подсунул Павлу Воле проститутку

Несколько дней назад резидента шоу «Comedy Club» обвинили в измене супруге: Павел Воля якобы воспользовался услугами 16-летней эскортницы Дарьи Ивановой. Сама девушка подтвердила, что провела ночь вместе с телеведущим.


По словам девушки, Павел первый подсел к ней за столик в ресторане, а в общении вел себя вполне обычно.


«Обычный человек, я много знаю знаменитостей»,

– рассказала Дарья.

Еще недавно казалось, что об этой истории уже известно все, однако Петр Листерман, владелец агентства VIP-знакомств, признался, что это он «подсунул» Дарью Павлу.

«Еще с того далекого времени, когда я готовил Павла Волю сыграть образ Листермана в фильме «Платон», понял, каких девушек он любит. Сейчас, когда было ему грустно, я ему подкинул хорошую девушку, новую – Дашу Латику. Просто для вдохновения»,

– заявил Листерман.

При этом ни сам Воля, ни его супруга Ляйсан Утяшева никак не комментируют новости, которые все быстрее и быстрее распространяются по сети, а близкий друг телеведущего Гарик Мартиросян считает, что вся эта история – просто успешная постановка.

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По материалам: popcake.tv

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