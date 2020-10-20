Стартовало народное голосование за лучшие проекты конкурса волонтеров

Влада Некрасова

. Народное голосование стартовало во вторник на всероссийском конкурсе волонтерских инициатив "Доброволец России – 2020" – одном из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

С проектами конкурсантов и составом жюри можно ознакомиться на портале (https://dobro.ru/), выбрать понравившуюся инициативу в любой из номинаций и проголосовать за нее. Результаты народного голосования составят 30% от общей оценки проекта участника, остальные 70% будут зависеть от выбора жюри.