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Стартовало народное голосование за лучшие проекты конкурса волонтеров

Стартовало народное голосование за лучшие проекты конкурса волонтеров
. Народное голосование стартовало во вторник на всероссийском конкурсе волонтерских инициатив "Доброволец России – 2020" – одном из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

С проектами конкурсантов и составом жюри можно ознакомиться на портале (https://dobro.ru/), выбрать понравившуюся инициативу в любой из номинаций и проголосовать за нее. Результаты народного голосования составят 30% от общей оценки проекта участника, остальные 70% будут зависеть от выбора жюри.

# Россия
По материалам: ria.ru

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