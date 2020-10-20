Страшно исхудал! Что стало с Александром Домогаровым?
Популярный 57-летний актер Александр Домогаров испугал публику сделанным селфи в гримерке. Артист готовился к выходу на сцену с ролью в спектакле «Ричард III» и опубликовал памятное фото на страничке в Instagram.
«За три часа до начала спектакля и до времени Х 40 минут»?— написал он у себя под постом.
Любители театра, следящие за знаменитостью в социальных сетях ужаснулись от увиденного: любимый актер сильно похудел, под глазами появились синяки, а вид казался уставшим. Люди забеспокоились о здоровье Домогарова.
«А он ничем не болен? Выглядит очень истощенным, мне кажется, что он что-то скрывает, бледненький такой… Надеюсь, что мне просто показалось»,— писали обеспокоенные зрители спектаклей в сети.
Однако, актеру не привыкать к критике. Ранее его осуждали за полноту и то, с какой скоростью он набрал лишний вес. Теперь публика негодует из-за исхудавшего вида любимого артиста. Увы, по какой причине Александр сбросил вес, он не сказал. Надеемся, что жертвы были принесены ради искусства или поддержания формы. Желаем актеру крепкого здоровья!