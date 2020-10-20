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Страшно исхудал! Что стало с Александром Домогаровым?

Страшно исхудал! Что стало с Александром Домогаровым?

Популярный 57-летний актер Александр Домогаров испугал публику сделанным селфи в гримерке. Артист готовился к выходу на сцену с ролью в спектакле  «Ричард III» и опубликовал памятное фото на страничке в Instagram.


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«За три часа до начала спектакля и до времени Х 40 минут»?

— написал он у себя под постом.

Любители театра, следящие за знаменитостью в социальных сетях ужаснулись от увиденного: любимый актер сильно похудел, под глазами появились синяки, а вид казался уставшим. Люди забеспокоились о здоровье Домогарова.

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«А он ничем не болен? Выглядит очень истощенным, мне кажется, что он что-то скрывает, бледненький такой… Надеюсь, что мне просто показалось»,

— писали обеспокоенные зрители спектаклей в сети.
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Однако, актеру не привыкать к критике. Ранее его осуждали за полноту и то, с какой скоростью он набрал лишний вес. Теперь публика негодует из-за исхудавшего вида любимого артиста. Увы, по какой причине Александр сбросил вес, он не сказал. Надеемся, что жертвы были принесены ради искусства или поддержания формы. Желаем актеру крепкого здоровья!

[media=https://www.instagram.com/p/CGO-q_EHIOH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv

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