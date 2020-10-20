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Студенты педвузов Алтайского края выходят в школы

Студенты педвузов Алтайского края выходят в школы

Порядка 500 студентов старших курсов привлечены для преподавания в школах Алтайского края, сообщает пресс-служба губернатора региона.

«Это решение было принято для замещения учителей, которые находятся на больничном. Сегодня 13 школ региона находятся на карантине: 10 – по ОРВИ, 3 – по коронавирусу. 3,8% детей, или 10,5 тысячи, перешли на удаленное обучение. 10 школ ушли на досрочные каникулы из-за болезни 30% педагогического состава», – указано в сообщении.

Студенты старших курсов педагогических вузов проводят уроки при поддержке старших наставников в очном и удаленном формате.

«Если на прошлой неделе в школах края работало около 100 таких начинающих педагогов, то сегодня их число достигает пятисот», – уточняется в сообщении.

8 июня 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, который дает возможность студентам старших курсов, учащимся по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки», преподавать в школах, если они успешно прошли промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения. Соответствующие поправки внесены в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Кроме того, согласно закону по окончании двух курсов успешно прошедшие аттестацию студенты смогут вести занятия по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим их специальностям и направлениям подготовки.

# Общество
По материалам: edu.ru

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