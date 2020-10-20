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Светлана Бондарчук опубликовала редкий семейный снимок с Ириной Скобцевой

Светлана Бондарчук опубликовала редкий семейный снимок с Ириной Скобцевой
Телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала в инстаграме редкий семейный снимок с умершей сегодня актрисой Ириной Скобцевой, матерью своего бывшего мужа режиссера Федора Бондарчука.
[media=https://www.instagram.com/p/CGjzADipv9n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
"Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда", – написала Бондарчук.

Ранее стало известно, что народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла в возрасте 93 лет. Причины смерти пока не сообщаются.


Актриса родилась 22 августа 1927 года. Окончила школу-студию МХАТ, в кино дебютировала в фильме "Отелло". С 1956 года состояла в труппе Театра-студии киноактера. Она сыграла более чем в 60 фильмах, среди которых "Война и мир", "Зигзаг удачи", "Они сражались за Родину", "Тихий Дон" и "Обитаемый остров".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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