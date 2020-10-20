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«Так и не затащила в ЗАГС!» — Алекса отменила свадьбу с тренером Гагариной Дайчевым

«Так и не затащила в ЗАГС!» — Алекса отменила свадьбу с тренером Гагариной Дайчевым

Звезда 4 сезона «Фабрики Звезд» Алекса опечалила своих фолловеров новостью о том, что ей не удалось затащить под венец тренера Гагариной Вячеслава Дайчева, который вступил с ней в отношения в тот момент, когда его дама сердца была беременна. Как говорят в сети, «Славик изначально был вариантом ненадежным».


Еще недавно лента Instagram девушки была полна романтичных снимков с женихом и милых цитат, а сейчас она удалила каждую публикацию, на которой присутствовал любимый и заявила, что свадьбы не будет. Теперь девчачья страничка социальной сети заполнена фотографиями цветочных букетов и пейзажами, а тот самый «ненадежный Славик», по-видимому, безвозвратно сбежал к следующей пассии, о чем сама Алекса намекнула в одном из постов, говоря о подружке-завистнице.

«Настоящие подруги не соревнуются между собой и не завидуют, а помогают и искренне радуются друг за друга…»

— написала она.

«Увела у беременной жены, вот тебе и откликнулось!»

«На чужом несчастье счастья не построишь!!»

— ехидно комментируют новые снимки девушки нетизены. Подпишись на нас в Яндекс Новости

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По материалам: popcake.tv

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