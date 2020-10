«Так и не затащила в ЗАГС!» — Алекса отменила свадьбу с тренером Гагариной Дайчевым

View this post on Instagram

Оцените ваше настроение по 10 бальной шкале 😂 Осень, осеняя хандра и все такое... но, не у меня и моих учеников на марафоне. 😅✌️Спорт, тренировки делают настроение на каждый день😊 #вячеславдайчев #тренервдоме #фитнес #тренировкидома #functionaltraining #trainer