Тихановская поставила белорусским силовикам "народный ультиматум"

Вадим Карасев

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская установила силовикам дедлайн перехода на сторону народа.

Она напомнила, что объявила 25 октября Народный ультиматум, и дала им 5 дней на то, чтобы они отказались от выполнения приказов власти, связались с ее штабом или выпустили публичные обращения с поддержкой народа.

"Вы привыкли исполнять приказы. Но должны понимать, что скоро приказы будут звучать от новой, демократической власти... Вы привыкли слушать свое начальство. Но стоит ли делать это, если оно защищает не народ Беларуси, а только одного человека? Это незаконно. Вы привыкли проявлять солидарность с коллегами. Но вы не несете коллективную ответственность за преступления, которые совершали они, а не вы. Если ваш коллега избил кого-то до полусмерти, это не вы должны сесть в тюрьму", — написала Тихановская в telegram-канале.

Она пообещала, что всеобщей люстрации не будет, а ответственность понесут только те, кто совершал преступления.

Народный ультиматум — это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы — не делайте этого. Режим знает, что умирает, и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы... В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал беларусам. До Народного ультиматума осталось 5 дней.

Ранее Тихановская поставила ультиматум Александру Лукашенко. Она "приказала" ему уйти, остановить насилие и освободить всех политзаключенных. В случае отказа выполнить все эти требования она пообещала вывести 25 октября всю страну на улицы.

