Только треть украинцев одобрила создание СЭЗ на Донбассе — опрос

Анастасия Иванова

Создание свободной экономической зоны (СЭЗ) на Донбассе поддерживают только 33,5% жителей Украины, а 45,3% придерживаются противоположного мнения по этому поводу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Исследования проводились в связи с тем, что об этом граждан страны хочет спросить президент Владимир Зеленский в ходе опроса 25 октября.

В связи с этим социологи 17—19 октября опросили 505 респондентов старше 18 лет, которые проживают на всей территории Украины, кроме «аннексированного Крыма» и неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Оказалось, что 45,3% всех респондентов не поддерживают предоставление статуса свободной экономической зоны Донецкой и Луганской областям. Поддерживают — 33,5%. Отмечается, что уровень поддержки растет с запада на восток с 27% до 46%.

Также социологи выяснили, что больше всего людей, которые поддерживают идею создания свободной экономической зоны на Донбассе, среди избирателей «Оппозиционной платформы — За жизнь».

А противников этой идеи ожидаемо больше всего оказалось среди избирателей «Евросолидарности», лидером которой является экс-президент Петр Порошенко.

Любопытным стало и то обстоятельство, что 32% респондентов сообщили, что они не могут ответить на вопрос, что такое «свободная экономическая зона».

«Остальные 68% дали ответы, которые, с одной стороны, демонстрируют пестроту понимания „свободной экономической зоны“. С другой стороны, многие ответы респондентов скорее свидетельствуют об отсутствии надлежащего информированного понимания, о чем идет речь», — констатировали в КМИС.

В то же время у Зеленского, поясняя необходимость включения этого вопроса в список, заявляли, что свободная экономическая зона — это «специальный самый лояльный подход к налогообложению, принципиально комфортные условия государственного надзора за бизнес-деятельностью».

Отметим, что результаты данного исследования все же имеют весьма относительную достоверность. Дело в том, что предыдущие исследования показали, что результатам опроса Зеленского уже заранее не доверяют 40% украинцев.

К тому же, идея проведения всеукраинского опроса в день местных выборов оказалось не слишком удачной — ее не поддерживает каждый пятый украинец.

Напомним, что 25 октября каждому украинцу, который придет на избирательный участок, зададут пять вопросов.

Как сообщало ИА Newstes, избирателю предложат высказаться за или против создания на Донбассе свободной экономической зоны, введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, легализации в медицинских целях каннабиса (марихуаны), сокращения числа депутатов Верховной рады до 300 человек, «возвращения» Донбасса и Крыма путем обращения Украины в ООН и ДНЯО.