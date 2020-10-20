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Том Фелтон намекнул на воссоединение актеров из "Гарри Поттера"

Том Фелтон намекнул на воссоединение актеров из "Гарри Поттера"
Актер Том Фелтон, получивший известность после роли Драко Малфоя, в беседе с корреспондентом из ET рассказал, что планирует устроить воссоединение актеров из "Гарри Поттера" в честь 19-летней годовщины первой части франшизы (отмечают 14 ноября).
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По словам Фелтона, он поддерживает связь со многими коллегами по фильму, поэтому к 14-му ноября придумал кое-что интересное.


"На днях я виделся с близнецами Уизли (в фильме этих персонажей сыграли Оливер и Джеймс Фелпс. — Прим. ред.). Мы пошли немного поиграть в гольф. А еще я всегда болтаю с другими ребятами по мессенджеру, — прокомментировал актер. — Это хорошо, потому что 14 ноября я планирую устроить праздник в онлайн-формате, а сейчас пытаюсь снова собрать всех старичков вместе".

Том Фелтон пока не раскрыл, кто именно примет участие в онлайн-встрече, а также во сколько и на какой цифровой площадке она состоится.

Зато рассказал о движении #DracoTok, которое набирает популярность в Сети. Под этим хэштегом можно найти тысячи видео о Драко Малфое и вселенной "Гарри Поттера", созданных поклонниками.


"Мне это очень нравится, потому что, если вы перейдете по хэштегу #DracoTok, то увидите все эти творения. Пользователи берут то, что когда-то делал я, и вкладывают в это свои собственные идеи. А потом я все это вижу и пробую раскрутить. В итоге #DracoTok превращается в огромного монстра. Поэтому я буду заниматься этим проектом, пока могу, чтобы Дракотокеры были счастливы и довольны", — подчеркнул Фелтон.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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