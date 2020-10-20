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Трампу не до Навального: «99,9% американцев о нем и не слышали»

Трампу не до Навального: «99,9% американцев о нем и не слышали»

Президенту США Дональду Трампу сейчас не до российского оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом заявил директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев, комментируя то, что Трамп не стал осуждать «отравление» Навального.

«У Трампа — избирательная кампания, там самые горячие деньки, — сказал Рогулев эфире радио Sputnik. — И, конечно, он на этом сосредоточен, в день по два — три штата объезжает, выступает на митингах, встречи проводит. У него очень напряженный график, еще и дебаты предстоят в этот четверг. Так что, думаю, ему просто не до этого».

К тому же, по словам американиста, этот вопрос не достоин внимания избирателей.

«Думаю, что 99,9% американцев точно про Навального не слышали. В американской избирательной политике внешнеполитические вопросы всегда стоят на не главных ролях. А сейчас и кризис, и эпидемия, и протестные выступления. Это все — на переднем плане. И, конечно, там не до Навального», — сказал Юрий Рогулев.

Алексей Навальный в интервью американскому каналу CBS посетовал, что произошедшее с ним не осудил президент США Дональд Трамп и призвал американского лидера сделать это. Навальный отметил, что осуждение прозвучало со стороны лидеров Франции и Германии, а администрация Трампа воздержалась.

«Я заметил, что (Трамп) этого не сделал. Я думаю, что это исключительно важно — чтобы каждый… прежде всего президент США, был твердо против использования химического оружия в XXI веке», — сказал он.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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