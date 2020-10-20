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У Агаты Муцениеце новый Паша

У Агаты Муцениеце новый Паша

В феврале этого года знаменитая пара киноиндустрии Агата Муцениеце и Павел Прилучный подали на развод.  Актер быстро нашел замету возлюбленной — летом Павел закрутил роман с 34-летней звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.


Впрочем, Агата тоже не отстает. Актриса воспитывает двоих детей: семилетнего сына Тимофея и четырехлетнюю дочь Мию. К тому же, теледива участвует в различны проектах, снимается в кино и посещает светские мероприятия и дает интервью. Кстати, на счет интервью.  Давай вспомним самое популярное интервью Агаты, в котором Прилучный послал корреспондента Павла Мавриди.


 «Иди в жопу и следи за своим языком»,

выкрикнул тогда актер.

Спустя много лет, этот репортёр снова взял интервью. Однако в отличии от предыдущего раза Павел сделал Агате комплименты.


@pashamavridi2711

Любишь Агату? #агатамуцениеце #пашамавриди #врек

♬ оригинальный звук — Pasha Mavridi

Павел отметил, что Агата одна из немногих русских актрис, кто может выглядеть, как Голливудская дива. Действительно, образ, который подобрала Агата на премию, впечатляющий. Кажется, звезда совершенно открыта к новым романтическим знакомствам и общению.

А как бы ты оценил наряд Агаты?

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По материалам: popcake.tv

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