У Джеффа Бриджеса обнаружен рак

Влада Некрасова

Знаменитый американский актер Джефф Бриджес (Jeff Bridges) сообщил своим поклонникам неприятное известие. На официальной странице в социальной сети в Twitter мужчина рассказала о страшном заболевании —лимформе. По его словам, прогноз по выздоровлению положительный. Джефф находится в хорошем расположении духа.

[media=https://twitter.com/TheJeffBridges/status/1318341223384518663?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Как сказал бы Чувак, новое дерьмо вылезло на свет. Мне диагностировали лимфому. Это серьезное заболевание, но мне повезло, у меня отличная команда врачей и их прогноз благоприятный. Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе»,

— заявил Джефф.

Бриджес поблагодарил свою семью и поклонников за поддержку, которые желают любимому актеру скорейшего выздоровления.

«Джефф, мы с тобой», «Ты победишь эту заразу», «Какой ужас! Выздоравливай! Я буду молиться за тебя», «Главное верить в лучшее, Джефф», «Сил тебе и скорейшего выздоровления», «Мы верим только в лучшее. Мы с тобой. Держись, Джефф»,

— пишут поклонники в социальных сетях.

Бриджес известен по роли Чувака в культовом фильме «Большой Лебовски», а также по картинам «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», «Король-рыбак», «Фаворит», «Сумасшедшее сердце» и многим другим фильмам.

https://www.instagram.com/p/CGGWXthgJiL/ Подпишись на нас в Яндекс Новости