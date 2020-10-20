В апробации ЕГЭ по информатике могут принять участие выпускники из разных регионов

Анастасия Иванова

В 2021 году Единый государственный экзамен по информатике впервые пройдет в компьютерной форме, а потенциальные участники ЕГЭ смогут принять участие в апробации.

«Надеемся, что в большинстве субъектов ребята смогут поучаствовать в апробации, увидеть сам процесс. Там будут контрольно-измерительные материалы, максимально приближенные к материалам на экзамене», — сказал Анзор Музаев в ходе всероссийской встречи с родителями.

Он уточнил, что апробацию планируется провести осенью, но если по объективным причинам ситуация не позволит этого сделать, то мероприятие будет перенесено на весну.

«Уже сейчас есть демоверсии компьютерного экзамена по информатике, любой ученик или учитель может с ними ознакомиться», — информировал глава Рособрнадзора.