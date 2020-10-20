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В армии России могут сократить сто тысяч должностей

В армии России могут сократить сто тысяч должностей

Минфин России разработал проект по оптимизации расходов на вооруженные силы, сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

Первым пунктом предлагаемых изменений значится сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. По данным газеты, речь идет примерно о 100 тыс. должностей.

Кроме того, оптимизацию расходов могут реализовать через перевод на гражданскую службу не связанных с выполнением боевых задач лиц, а именно преподавателей, финансистов, кадровиков, медиков, тыловиков и юристов. Документ также предполагает ликвидацию нормы об увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции ежегодно. В случае принятия реформы срок выслуги для получения соответствующих выплат могут поднять до 25 лет без учета периода обучения в военном вузе.

Еще одним способом экономии Минфин называет увеличение сроков использования вещевого имущества или замену его денежной компенсацией. Ведомство также предлагает обеспечивать питанием контрактников только в полевых выходах и на боевом дежурстве.

Ведомство направило проект в Совет Безопасности, который подтвердил его получение.

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По материалам: uposters.ru

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