В ближайшие два года вопрос по введению обязательного ЕГЭ по истории не рассматривается – Музаев

Лидия Мартынова

В течение следующих двух лет вопрос по введению истории как обязательного экзамена не рассматривается, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

«Чтобы мы приняли такое решение, должно быть пожелание экспертного сообщества, оно должно быть удовлетворено различными ветвями власти, и только когда мы приходим к общему мнению, нам говорят, что Рособрнадзор как технический исполнитель должен организовать такую процедуру. На это нам нужно еще как минимум два года», – сказал Анзор Музаев.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.