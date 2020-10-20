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В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят, владеют ли школьники необходимыми сегодня технологиями коммуникации

В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят, владеют ли школьники необходимыми сегодня технологиями коммуникации

21 октября в 15:00 по московскому времени на федеральном портале «Российское образование» состоится прямой эфир нового выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда». Тема этой недели – «Школьное сочинение по экономике, педагогике, физике и даже по физкультуре! Зачем оно нужно?».

Декабрьское сочинение, которое ежегодно пишут школьники, – всего лишь одна из обязательных для 11-классников экзаменационных форм, с помощью которой они могут показать умение письменно высказываться и формулировать свои мысли. Как еще школьникам проявить себя, показать уровень владения русским языком, способность аргументировать, причем связав это с выбранной специальностью?

Что если дать школьникам возможность писать сочинение не в «прокрустовом ложе» обязательной работы, а в таких видах и форматах, к которым большинству из них еще не раз придется прибегнуть в своей будущей деятельности?

О том, почему такая возможность уже не кажется фантастической в системе российского образования, расскажут эксперты онлайн-программы «Образовательная среда». 

Гости эфира:

– Лариса Арачашвили, победитель всероссийского конкурса «Учитель года –2019», учитель русского языка и литературы 55-й школы «Долина знаний», г. Волгоград;

– Михаил Павловец, заведующий проектной лабораторией развития интеллектуальных состязаний по гуманитарным наукам Факультета гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики», кандидат филологических наук, учитель словесности;

– Татьяна Апостолова, начальник управления по связям с общественностью Московского городского педагогического университета, кандидат исторических наук.

Модератор дискуссии – Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель ИД «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».

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# Общество
По материалам: edu.ru

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