В Калининградской области построят детский многофункциональный спортивный центр

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

На строительство детского спортцентра в Филинской бухте Калининградской области из бюджета дополнительно выделят 5 млрд рублей, следует из постановления правительства. Документ вступает в силу 20 октября.

Дополнительные средства будут направлены на возведение ледового комплекса с трибунами на 400 мест, бассейна с вышками для прыжков в воду, крытого легкоатлетического манежа, многофункционального комплекса с залами борьбы и экстремальных видов спорта, а также поля для регби, жилых и учебных корпусов.

Как уточнили в правительстве, параллельно будут вестись работы в рамках первого этапа строительства детского центра. Средства из федерального бюджета на строительство спортивно-культурного комплекса на 400 зрителей, образовательного центра и спортивных сооружений, уже предусмотрены в размере 4,9 млрд рублей. Общий объем финансирования детского спортивного круглогодичного центра составит более 9,9 млрд рублей.

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