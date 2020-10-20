В Латвии решили «добить» бывшего «русского мэра» Риги Нила Ушакова
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии ходатайствует о предъявлении нового обвинения бывшему мэру Риги Нилу Ушакову, который проходит по уголовному делу о хранении запрещенного устройства для видеонаблюдения, пишет RuBaltic.ru.
На сайте БПБК опубликовано заявление с призывом к Генеральной прокуратуре Латвии возбудить уголовное дело против некоего физического лица за владение «устройством стратегической важности», предназначенным для оперативной деятельности. Имя этого человека не раскрывается, но о ком идет речь, догадаться нетрудно. Описанный предмет правоохранители обнаружили в кабинете Нила Ушакова еще летом 2019 года, когда расследовали коррупционный скандал вокруг муниципального транспортного предприятия.
«Осуществляя процессуальные действия в рамках конкретного уголовного процесса, БПБК в рабочем кабинете Ушакова в Рижской думе изъяло предмет, который признан компетентными органами устройством стратегического назначения», — сообщало агентство. Подробностями поделился сам Ушаков: в картонный альбом, который валялся на полке среди сувениров и подарков, были вклеены камера и микрофон. Бывшего мэра Риги эта находка удивила.
Тогда же Ушакова признали подозреваемым в уголовном деле о закупках предприятия Rigas satiksme, а еще через три месяца БПБК возбудило дело по факту нелицензионного использования спецтехники.
То есть, по словам политического обозревателя Алексея Ильяшевича, речь идет о двух разных процессах, которые между собой никак не связаны. «Фирменный почерк прибалтийских правоохранителей! У журналиста Юрия Алексеева, которому „шьют“ политические статьи, в свое время обнаружили боевые патроны. В соседней Литве историк Валерий Иванов проходил по делу Альгирдаса Палецкиса, а в итоге стал подозреваемым по делу о незаконном хранении оружия, был признан виновным и получил наказание в виде двух лет невыезда из Вильнюса. Складывается впечатление, что по тому же пути теперь тащат Ушакова. От громкого коррупционного скандала в Риге „отпочковался“ отдельный сюжет, связанный с использованием Ушаковым видео- и аудиозаписывающей техники. Впрочем, действительно ли ее использовал бывший мэр Риги?», — вопрошает Ильяшевич.
Ильяшевич отмечает, что больше года о странной находке в кабинете бывшего рижского градоначальника никто не вспоминал. Теперь же БПБК зачем-то вытаскивает это дело из-под сукна.
По мнению политолога, именно этот вариант кажется наиболее правдоподобным. «В высших эшелонах власти Латвии принято решение о необходимости добить „русского мэра Риги“. С прошлого года он послушно плывет по течению: после отстранения от должности избрался в Европейский парламент, получил депутатскую неприкосновенность и утешил своих сторонников тем, что отныне будет отстаивать их права в Брюсселе. Там, где до него не дотянутся латвийские правоохранители. Конечно, для приличия Ушаков обратился в суд, но даже этим он вольно или невольно подыгрывает своим врагам. Административный районный суд Риги уже признал законной отставку Ушакова. После повторного рассмотрения в этом деле почти наверняка будет поставлена точка: латвийская Фемида поддержит аргументы министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце, который принимал решение об отстранении бывшего мэра столицы, не дожидаясь вердикта по делу „Ригас сатиксме“», — пишет Ильяшевич.
Он напоминает, что на недавних выборах в Рижскую думу самыми пассивными были те районы, где проживает абсолютное большинство русских и русскоязычных граждан. «Итог закономерен: самая низкая явка за всю историю проведения муниципальных выборов в Латвии и позорный результат „согласистов“ (16,89%). „Новый состав Рижской думы сегодня выберет нового мэра и новое руководство города, — написал Ушаков 2 октября. — Желаю им успехов! Вы дали много разных обещаний. Вы обещали быть лучше нас. Вам сейчас и все карты в руки — не обманите горожан!“ Трудно не расслышать в этих словах нотки облегчения. Ушаков, похоже, искренне радовался появлению в Риге латышской коалиции. Оно и понятно: все идет по плану! Лидер „Согласия“ сдал столицу и рассчитывал на то, что латвийские власти выполнят свою часть джентльменского соглашения — спустят на тормозах заведенные против него уголовные дела», — предполагает эксперт.