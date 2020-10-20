В Латвии решили «добить» бывшего «русского мэра» Риги Нила Ушакова

Анастасия Иванова

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии ходатайствует о предъявлении нового обвинения бывшему мэру Риги Нилу Ушакову, который проходит по уголовному делу о хранении запрещенного устройства для видеонаблюдения, пишет RuBaltic.ru.

На сайте БПБК опубликовано заявление с призывом к Генеральной прокуратуре Латвии возбудить уголовное дело против некоего физического лица за владение «устройством стратегической важности», предназначенным для оперативной деятельности. Имя этого человека не раскрывается, но о ком идет речь, догадаться нетрудно. Описанный предмет правоохранители обнаружили в кабинете Нила Ушакова еще летом 2019 года, когда расследовали коррупционный скандал вокруг муниципального транспортного предприятия.

«Осуществляя процессуальные действия в рамках конкретного уголовного процесса, БПБК в рабочем кабинете Ушакова в Рижской думе изъяло предмет, который признан компетентными органами устройством стратегического назначения», — сообщало агентство. Подробностями поделился сам Ушаков: в картонный альбом, который валялся на полке среди сувениров и подарков, были вклеены камера и микрофон. Бывшего мэра Риги эта находка удивила.

Тогда же Ушакова признали подозреваемым в уголовном деле о закупках предприятия Rigas satiksme, а еще через три месяца БПБК возбудило дело по факту нелицензионного использования спецтехники.

То есть, по словам политического обозревателя Алексея Ильяшевича, речь идет о двух разных процессах, которые между собой никак не связаны. «Фирменный почерк прибалтийских правоохранителей! У журналиста Юрия Алексеева, которому „шьют“ политические статьи, в свое время обнаружили боевые патроны. В соседней Литве историк Валерий Иванов проходил по делу Альгирдаса Палецкиса, а в итоге стал подозреваемым по делу о незаконном хранении оружия, был признан виновным и получил наказание в виде двух лет невыезда из Вильнюса. Складывается впечатление, что по тому же пути теперь тащат Ушакова. От громкого коррупционного скандала в Риге „отпочковался“ отдельный сюжет, связанный с использованием Ушаковым видео- и аудиозаписывающей техники. Впрочем, действительно ли ее использовал бывший мэр Риги?», — вопрошает Ильяшевич.

«Нужно выяснить, кто ей пользовался — может, Ушаков, может, нет. Может, кто-то ее положил, чтобы записывать самого Ушакова. Следствие должно разобраться. Следователь имеет право предположить, что Ушаков сам пользовался этим устройством, и тогда будет отстаивать эту позицию в суде», — пояснил бывший сотрудник латвийского Бюро по защите конституции Арнольдс Бабрис.

Ильяшевич отмечает, что больше года о странной находке в кабинете бывшего рижского градоначальника никто не вспоминал. Теперь же БПБК зачем-то вытаскивает это дело из-под сукна.

«Не исключается вариант, что определенный следователь получил конкретную установку: копать под Ушакова», — полагает Бабрис.

По мнению политолога, именно этот вариант кажется наиболее правдоподобным. «В высших эшелонах власти Латвии принято решение о необходимости добить „русского мэра Риги“. С прошлого года он послушно плывет по течению: после отстранения от должности избрался в Европейский парламент, получил депутатскую неприкосновенность и утешил своих сторонников тем, что отныне будет отстаивать их права в Брюсселе. Там, где до него не дотянутся латвийские правоохранители. Конечно, для приличия Ушаков обратился в суд, но даже этим он вольно или невольно подыгрывает своим врагам. Административный районный суд Риги уже признал законной отставку Ушакова. После повторного рассмотрения в этом деле почти наверняка будет поставлена точка: латвийская Фемида поддержит аргументы министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце, который принимал решение об отстранении бывшего мэра столицы, не дожидаясь вердикта по делу „Ригас сатиксме“», — пишет Ильяшевич.

«Иными словами, уже неважно, найдет ли следствие доказательства коррумпированности Ушакова. Даже если не найдет, законность его отставки все равно уже будет засвидетельствована судебными решениями. Теми, которые он сам инициировал. Да и какую правоприменительную практику может иметь удовлетворение иска о признании неправомерности действий Юриса Пуце? Ушаков уже просиживает штаны в Брюсселе (и возвращаться в Латвию не собирается). В Рижской думе по итогам внеочередных выборов сформировалась новая коалиция так называемых латышских партий (блок „Развитие/За“ и „Прогрессивные“, Новая консервативная партия, „Новое Единство“ и блок Национального объединения „Все для Латвии!“ — „Отечеству и свободе/ДННЛ“ и Латвийской партии регионов). Мартиньш Стакис осваивается в должности мэра столицы. В этой истории можно поставить точку: она завершилась в пользу центральной власти, для которой Рига долгие годы оставалась неприступным бастионом. И за это стоит сказать „спасибо“ лично Нилу Ушакову. Его отказ защищать ценности и интересы своего базового русскоязычного электората предопределил провал партии „Согласие“», — подчеркивает Алексей Ильяшевич.

Он напоминает, что на недавних выборах в Рижскую думу самыми пассивными были те районы, где проживает абсолютное большинство русских и русскоязычных граждан. «Итог закономерен: самая низкая явка за всю историю проведения муниципальных выборов в Латвии и позорный результат „согласистов“ (16,89%). „Новый состав Рижской думы сегодня выберет нового мэра и новое руководство города, — написал Ушаков 2 октября. — Желаю им успехов! Вы дали много разных обещаний. Вы обещали быть лучше нас. Вам сейчас и все карты в руки — не обманите горожан!“ Трудно не расслышать в этих словах нотки облегчения. Ушаков, похоже, искренне радовался появлению в Риге латышской коалиции. Оно и понятно: все идет по плану! Лидер „Согласия“ сдал столицу и рассчитывал на то, что латвийские власти выполнят свою часть джентльменского соглашения — спустят на тормозах заведенные против него уголовные дела», — предполагает эксперт.

«И тут как гром среди ясного неба — новость о намерении БПБК сделать Ушакова подозреваемым по делу о незаконном использовании спецтехники. Кто знает, до чего докопаются следователи? Уж не заподозрят ли бывшего „русского мэра“ в работе на Кремль? Все логично: использовал диктофон и камеру для сбора информации, которую потом передавал своим российским кураторам… Даже если Ушаков не станет фигурантом очередного шпионского скандала, ему грозят лишение иммунитета и ограничение свободы на срок до двух лет. Но куда большую опасность для него представляет уголовное дело о коррупции в „Ригас сатиксме“. По законам жанра, оно тоже должно активизироваться после долгого затишья. Так что спокойная жизнь в Брюсселе Нилу Ушакову не грозит. Самое интересное у него еще впереди», — заключает Алексей Ильяшевич.