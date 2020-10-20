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В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба

В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
Ежегодное заседание дискуссионного клуба "Валдай" откроется в Москве 20 октября.

XVII ежегодное заседание "Валдая" пройдет с 20 по 22 октября. Тема этого года – "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира". Впервые в истории клуба для СМИ и широкой публики будет открыта вся программа заседания.

В этом году заседание Валдайского клуба приглашены свыше 150 участников со всего мира. В качестве спикеров сессий в нем примут участие действующие представители российской власти, регионов РФ, а также международные чиновники, выдающиеся политические и общественные деятели, ведущие ученые, зарубежные и российские эксперты в области международных отношений, регионоведения, геополитики и экономики.


Михаилом Мишустиным.

Темы противостояния США и Китая, возможности возникновения новой биполярности в мировой политике, а также рисков гонки в научно-технической сфере станут центральными для обсуждения на площадке "Валдая" в среду.

# Политика
По материалам: ria.ru

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