В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба

Алексей Вольцев

Ежегодное заседание дискуссионного клуба "Валдай" откроется в Москве 20 октября.

XVII ежегодное заседание "Валдая" пройдет с 20 по 22 октября. Тема этого года – "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира". Впервые в истории клуба для СМИ и широкой публики будет открыта вся программа заседания.

В этом году заседание Валдайского клуба приглашены свыше 150 участников со всего мира. В качестве спикеров сессий в нем примут участие действующие представители российской власти, регионов РФ, а также международные чиновники, выдающиеся политические и общественные деятели, ведущие ученые, зарубежные и российские эксперты в области международных отношений, регионоведения, геополитики и экономики.

Михаилом Мишустиным.

Темы противостояния США и Китая, возможности возникновения новой биполярности в мировой политике, а также рисков гонки в научно-технической сфере станут центральными для обсуждения на площадке "Валдая" в среду.