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В Москве в заочном туре олимпиады «Учитель школы большого города» приняли участие 3564 учителя

В Москве в заочном туре олимпиады «Учитель школы большого города» приняли участие 3564 учителя

В Москве в заочном туре олимпиады «Учитель школы большого города» приняли участие 3564 учителя, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы. Из них 642 участника – это педагоги по химии, 713 – по физике и 2209 – по математике.

На втором этапе конкурса учителям предстоит решить теоретические задачи олимпиадного уровня. В нем примут участие 489 учителей, успешно показавших лучшие результаты в предыдущем туре. Из них 148 участников – педагоги по химии, 156 – по физике и 185 – по математике.

Во время третьего этапа соревнования участники выполнят ряд олимпиадных заданий повышенного уровня сложности. А на финальном (творческом) этапе педагогам предстоит провести онлайн увлекательные мастер-классы по самым актуальным научным темам.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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