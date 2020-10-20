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В России падение ВВП замедлилось более, чем в два раза

В России падение ВВП замедлилось более, чем в два раза

Снижение ВВП России за январь — сентябрь 2020 года составило 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечается в обзоре «Картина деловой активности за сентябрь 2020 года», подготовленном Минэкономразвития, в третьем квартале спад замедлился до 3,8% после 8% во втором квартале.

Минэкономразвития обнаружило, что из базовых отраслей основной вклад в сокращение спада ВВП внесло улучшение динамики торговли и обрабатывающей промышленности, а также рост выпуска продукции в сельском хозяйстве. Кроме того, снятие карантинных ограничений в течение третьего квартала, по оценке, сопровождалось улучшением динамики в отраслях сферы услуг.

«Вместе с тем в условиях действия соглашения ОПЕК+, направленного на поддержку цен на нефть, и ограничений на международные перевозки добыча полезных ископаемых и транспортный комплекс продолжали вносить существенный отрицательный вклад в динамику ВВП», — отмечают в Минэкономразвития.

Напомним, по оценкам Минэкономразвития, снижение ВВП России в 2020 году составит 3,9%.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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