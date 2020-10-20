В России падение ВВП замедлилось более, чем в два раза
Снижение ВВП России за январь — сентябрь 2020 года составило 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечается в обзоре «Картина деловой активности за сентябрь 2020 года», подготовленном Минэкономразвития, в третьем квартале спад замедлился до 3,8% после 8% во втором квартале.
Минэкономразвития обнаружило, что из базовых отраслей основной вклад в сокращение спада ВВП внесло улучшение динамики торговли и обрабатывающей промышленности, а также рост выпуска продукции в сельском хозяйстве. Кроме того, снятие карантинных ограничений в течение третьего квартала, по оценке, сопровождалось улучшением динамики в отраслях сферы услуг.
Напомним, по оценкам Минэкономразвития, снижение ВВП России в 2020 году составит 3,9%.